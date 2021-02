Verstandelijk beperkte kiezer wil duidelijke politieke taal

"Het meest extreme voorbeeld is dat stempassen van mensen met een beperking werden weggegooid", vervolgt Anne. "Die kregen dus nooit te horen dat ze recht hebben om te stemmen. Daar zijn helaas verschillende voorbeelden van." Maar het gaat om mensen die prima kunnen bepalen wat ze belangrijk vinden en waar ze voor staan in het leven, weet Anne.

'Betrek ervaringsdeskundigen'

Nijmegenaar Jaheed Andishmand is ervaringsdeskundige. Door zuurstofgebrek bij zijn geboorte heeft hij hersenschade opgelopen. "Ik begin steeds meer interesse te krijgen voor politiek", legt Jaheed uit. "Maar ik vind het nog steeds veel te moeilijk. Politici praten niet in begrijpelijke taal."

Volgens Jaheed omdat zij onvoldoende beseffen hoe mensen met een beperking dat ervaren. Daarom moeten er volgens hem meer ervaringsdeskundigen bij de politiek worden betrokken. "Dan kunnen we samen de stukken lezen en aangeven waar teksten te moeilijk zijn."

Het gaat landelijk om 142.000 mensen met een verstandelijke beperking. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen ging 46 procent van hen stemmen, vertelt Anne. "Terwijl het gemiddelde op bijna 82 procent lag." Als je de volledige groep neemt die moeite heeft met lezen en schrijven en daarmee met stemmen, praat je zelfs over 2,5 miljoen mensen, becijfert ze.

'Mogen niet worden uitgesloten'

"Het is dus een grote groep. Maar zelfs als het een kleine groep was, mogen mensen niet op grond van hun beperking worden uitgesloten. Het gaat om zulke fundamentele burgerrechten als het meedoen in het democratische proces: iedereen die zijn stem kan bepalen, moet kunnen stemmen."

De mogelijkheid om goed te kunnen stemmen is zeer belangrijk, vult Jaheed aan. "Vergelijk het met muziek. Als je dat afspeelt zonder geluid, is dat gek: dan kun je niets horen. Dat geldt ook voor een democratie, zonder je stem kun je je geluid niet laten horen."

'Komen niet tot de kern'

En met een beetje wil, is het prima te doen, meent Jane van Geenen uit Wijchen die met haar verstandelijke beperking werd geboren en ook in een rolstoel zit. "Politici kunnen best in makkelijke taal spreken. Ze doen het gewoon niet. Dan denk ik: jullie praten er omheen en komen niet tot de kern." Simpel zeggen waar het op staat, is bovendien voor iedereen fijner, meent Jane.

Hoewel er inderdaad nog een wereld te winnen is, zijn er volgens Anne wel steeds meer goede voorbeelden. "Maar die zijn vaak nog lastig te vinden. De cultuuromslag naar begrijpelijke taal, gaat langzaam. Terwijl het eigenlijk de standaard moet zijn."

