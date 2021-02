Moeder dagen in onzekerheid na uitbraak corona in gevangenis: 'Ze wilden niets over mijn zoon zeggen'

Onvrede over de communicatie over corona vanuit de PI Arnhem-Zuid. Foto: archief Omroep Gelderland

De Penitentiaire Inrichting (PI) Arnhem-Zuid moet beter communiceren met familieleden als corona uitbreekt. "Mensen halen zich van alles in hun hoofd als ze niets horen", zegt een advocaat van een gedetineerde, nadat een moeder dagenlang niets van haar zoon vanuit de PI had vernomen.

Nadat vorige week maandag bij een gedetineerde corona was vastgesteld, werden alle 240 gedetineerden getest. 37 van hen testten positief.

Deze advocaat hoorde kort voor het weekend van een moeder dat ze al vijf dagen geen contact met haar zoon had gehad. "Normaal belt hij elke dag met mij", zegt de vrouw tegen Omroep Gelderland. Ze werd ongerust en belde de Blueband-bajes zoals die in de volksmond heet.

"Ze wilden me niets vertellen", zegt de moeder. "Toen heb ik de advocaat van mijn zoon gebeld." Deze raadsman kreeg in eerste instantie ook nul op het rekest. Hij noemt dat 'vreemd'. Hij laat desgevraagd weten 'begrip te hebben voor de coronamaatregelen in de Arnhemse gevangenis'.

'PI had duidelijk naar de familie moeten zijn'

"Maar", haast de advocaat zich eraan toe te voegen, "ik vind ook dat de gevangenis moet communiceren wat er aan de hand is. De moeder van mijn cliënt zat dagen in onzekerheid om haar zoon. En als dat het geval is, haal je je van alles in je hoofd. De PI had dat kunnen voorkomen door duidelijk te zijn naar de familie."

Uiteindelijk mocht de vrouw twee keer een Skype-gesprek met haar zoon voeren. Ook is er nog een keer telefonisch contact geweest. Ze vertelt: "Hij zei dat hij al dagen niet gedoucht had. Hij zit onder de puistjes. Dat hij alleen maar in zijn cel zit en niets mag, vindt hij heel moeilijk. Daar word je toch ook stapelgek van."

Woordvoerder van de Blueband-bajes in Arnhem is Robert Meijer. Hij laat weten dat vandaag en morgen ruim tweehonderd gedetineerden voor de tweede keer een sneltest krijgen. Dit zijn gedetineerden die bij een eerste sneltest negatief testten.

Dagprogramma mogelijk weer van start

De zoon van de vrouw was een van hen. "Als hij opnieuw negatief test, mag hij weer meedoen aan het dagprogramma, werken in de gevangenis en zo." Meijer bevestigt dat. Bij een tweede negatieve test wordt het dagprogramma woensdag of donderdag weer opgestart, zegt hij.

In verband met de privacy worden de moeder en raadsman anoniem opgevoerd. Hun namen zijn bij de redactie bekend.