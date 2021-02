Balzaal Paleis Het Loo krijgt nieuwe vloer van gekapte eiken

Paleis Het Loo gaat alle bomen in de monumentale lanen rondom het paleis omkappen, omdat de meeste eiken en beuken in slechte staat zijn en makkelijk kunnen omvallen. Een deel van de eikenbomen die worden gekapt is net als het paleis zelf 335 jaar oud, aldus Lauel Rahaël, coördinator tuindienst van Het Loo.

Omwonenden van het paleis hebben lang geprobeerd om de kap tegen te houden. Begin deze maand verwierp de rechter in Arnhem hun bezwaren, omdat Het Loo volgens de rechter genoeg heeft gedaan om dieren die in de bomenlanen huizen te beschermen. Nu is een begin gemaakt met het kappen, dat over vele jaren wordt uitgespreid. Over ruim dertig jaar moeten de bomenlanen weer net zo beeldbepalend zijn als nu.

26.000 plankjes

Het Loo wilde het geoogste hout niet verspillen en nam een bedrijf in de arm dat gespecialiseerd is in hergebruik van hout. Dat bedrijf zaagt nu 26.000 plankjes van 12 millimeter dik uit de eikenbomen. Die plankjes gaan de ruim 300 jaar oude parketvloer in de balzaal vervangen. Het resterende hout wordt zoveel mogelijk elders in het paleis verwerkt.

Paleis Het Loo is al enkele jaren gesloten wegens een ingrijpende vernieuwing en verbouwing. Het is de bedoeling dat het paleis in de loop van dit jaar weer open gaat. Het paleis wordt sinds 1975 niet meer bewoond en is sinds 1984 een museum.

De koninklijke familie geeft er wel af en toe feesten.