Chantal beschermt haar oom, die in 1944 overleed

"Normaal liep hij naar school. Maar hij had die dag geld gekregen om met de tram te gaan. Dat was heel bijzonder." Juist dat Gerard Bakker met de tram ging in plaats van te voet, werd hem fataal. De jongen van 9 jaar kwam zo in het bombardement terecht.

Foto in huis

"We wisten allemaal dat opa en oma een kindje hadden verloren, maar zonder de zwaarte ervan te begrijpen", vertelt Chantal over hoe aan Gerard werd gedacht. Zowel Chantal als haar nichten en neven hebben een foto van hun jonge oom in huis. "Hij leeft in die zin nog echt."

Elk jaar op 22 februari bezoekt Bakker het graf van haar oom. Op de begraafplaats aan de Daalseweg ligt hij in een groepsgraf, samen met andere kinderen die bij het bombardement omkwamen.

Vervanger van zijn vader en moeder

"Ik voel me ook verantwoordelijk. Mijn opa en oma kunnen niet meer naar zijn graf. Zijn broers en zussen eigenlijk ook niet. Ik voel me als een vervanger van zijn vader en moeder."

"Het voelt ook alsof ik hem moet beschermen. Hij krijgt veel media-aandacht. Aan de ene kant is dat mooi, maar het is ook ons persoonlijke verhaal. In een boek staat bijvoorbeeld 'Hij gaf zijn moeder nog een kus bij het hek'. Dan weet ik precies hoe het hek was en diezelfde kus heb ik ook eindeloos vaak gehad, maar dan als kleindochter."

De normale herdenking van het bombardement gaat dit jaar niet door, vanwege de corona-maatregelen. Chantal gaat daarom maandagmiddag langs bij haar vader in het verpleeghuis. "Ik heb mijn vader beloofd dat ik terug zou komen met foto's. Dus ik ga hem die foto's, met hoe het grafje er vandaag uit ziet, laten zien."

