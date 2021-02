Laatste dagen om bezwaar te maken tegen laagvliegroutes boven Gelderland

Waar kunnen mensen bezwaar tegen indienen?

"Tegen het zogenaamde 'Ontwerp Voorkeurbeslissing Luchtruimherziening'. Dat is de naam voor de nieuw ingetekende routes die vliegtuigen vanaf Schiphol en Lelystad Airport in de toekomst zullen volgen."

Voor wie is dit relevant?

"In het plan gaat het over laagvliegroutes boven de Noord-Veluwe, dus Wezep, Hattem, Hattemerbroek, Oldebroek en Heerde. Het is de bedoeling dat de vliegtuigen hier gas bijgeven, om verder op te stijgen. Dat gaat voor veel geluidsoverlast zorgen. Maar deze wijziging van het luchtruim gaat veel verder. We zien dat de routes vanaf Schiphol over heel Gelderland zullen gaan. En de dalende vliegtuigen richting Lelystad Airport gaan veel onrust opleveren in Zwolle, de Weerribben en Zuid-Friesland. Dat zijn veel mensen die bezwaar zouden kunnen hebben tegen dit plan."

De minister heeft toch toegezegd dat er geen laagvliegroutes zullen komen?

"Ja, dat heeft ze gezegd. Maar op papier is er niets veranderd, de laagvliegroutes staan nog altijd ingetekend. En tijdens een informatiebijeenkomst bij Provinciale Staten van Gelderland heeft een projectleider van het ministerie duidelijk gezegd dat de laagvliegroutes gewoon gehandhaafd worden. Die gaan ze dus niet wijzigen. De minister liegt daar dus gewoon over."

Wat hopen de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) met al die bezwaren te bereiken?

"We hebben onze hoop gericht op de politiek. Het ministerie dendert gewoon door en luistert nergens naar, maar we hopen dat Kamerleden al die bezwaren zullen zien, en op basis daarvan gaan ingrijpen. Lelystad Airport zorgt hoe dan ook voor problemen, wat de uiteindelijke plannen ook worden. Op dit moment mag het kabinet er niets over beslissen, dat kan pas na de verkiezingen weer. Hopelijk helpen al deze bezwaren om definitief te zorgen dat dit vliegveld niet gebruikt wordt voor vakantievluchten."

Hoe kunnen mensen bezwaar indienen?

"Dat kan zowel via de post als digitaal. Omdat veel mensen geen idee hebben hoe ze zo'n bezwaarbrief moeten schrijven, hebben we twee voorbeelden op onze website geplaatst. Mensen kunnen die downloaden, de datum en plaats invullen, hun handtekening toevoegen, en via de mail of geprint opsturen. Het is heel simpel, maar dat moet uiterlijk donderdag gedaan worden."

Bekijk de video.