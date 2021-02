Ondernemers tussen hoop en vrees: 'Die stip op de horizon, daar gaat het om'

Kan de kapper vanaf maart weer open? Kunnen we op afspraak naar een niet-essentiële winkel? En wat is het vooruitzicht voor de horeca? Veel vragen en maar mondjesmaat antwoorden. Gelderse ondernemers leven tussen hoop en vrees. De onzekerheid begint zijn tol te eisen, ook nu er dinsdagavond waarschijnlijk op kleine schaal wat versoepelingen worden aangekondigd tijdens een nieuwe persconferentie van premier Rutte.

"Ik hoop dat de nieuwsberichten kloppen", zegt Omar Zemar van Barbershop de Rijn in Arnhem. "Want het gaat bijna fout, ik moet iedereen doorbetalen en dat is bijna niet vol te houden." Het demissionaire kabinet kondigt dinsdagavond tijdens weer een persconferentie naar alle waarschijnlijkheid aan wat al dagen boven de markt hangt; de kappers mogen onder strikte voorwaarden vanaf 2 maart weer open.

"Het geld is op. Het is echt geen vijf voor twaalf meer, het is één voor twaalf. Er moet echt iets gebeuren", zegt kapper Gerrit van de Beek in Nijkerk. "Wij zijn echt aan het interen op ons eigen vermogen."

Onduidelijkheid voor horeca

Waar de kappers hoop mogen hebben, is het perspectief voor de uitbaters van cafés, restaurants en andere horecagelegenheden nog in nevelen gehuld. "Ik ben al vanaf september dicht", schetst Dennis van den Hoogen uit Nijkerk de uitzichtloze situatie van zijn café aan de Zuidwal.

"Via de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) komt er dan wel geld binnen, maar ik hoef niet uit te leggen dat 1500 euro per maand om je gezin mee te onderhouden en je onderneming die gewoon doorloopt, niet genoeg is. Er gaat alleen maar geld af."

Verslaggever Vera Eisink in gesprek met Gerrit van de Beek en Dennis van den Hoogen:

Waarom geen maatwerk?

Ook Veronique Gallé, eigenaresse van een kledingwinkel en voorzitter van ondernemersvereniging City Centrum Arnhem loopt tegen een perspectiefloze muur aan. "Geef ons een stip aan de horizon, daar gaat het om. "

Hoewel er gesproken wordt over winkels die op afspraak de deuren weer zouden mogen openen, leidt dat niet tot grote euforie bij de branche. "Het is natuurlijk beter dan pakketjes afhalen, echt contact hebben met de klant, maar hoe lang gaan we dat dan doen en draaien ze het straks weer terug als het aantal besmettingen weer oploopt?", vraagt Gallé zich hardop af.

"Er moet echt meer duidelijkheid komen en ga voor maatwerk. Waarom de zelfde regels voor de grote warenhuizen en de kleine zelfstandige ondernemer bijvoorbeeld?"

Kappers vol met afspraken

Niet alleen de ondernemer is toe aan perspectief, ook de consument, zo blijkt uit de afsprakenlijst van kapper Zemar. "Het is allemaal nog niet bevestigd en we weten ook niet hoe we open mogen precies, maar klanten maken sinds dat het nieuws uitlekte wel afspraken. Als ik open mag, zit ik gelijk vol", lacht de Arnhemse kapper.

Op die lach hopen de andere ondernemers ook. "Ik vind het harstikke fijn voor de kappers dat ze open mogen natuurlijk, maar hopelijk komt die stip aan de horizon er ook voor andere ondernemers", besluit Gallé.

