Bereikbaarheidsplan Wageningen onder vuur, bewoners dreigen met Raad van State

De provincie wil bestaande wegen in Wageningen verbreden en zo de bereikbaarheid van de stad verbeteren. Door de andere optie, het aanleggen van een rondweg rond de Universiteit, ging afgelopen oktober definitief een streep. Onterecht, zeggen de bewonersverenigingen nu. Want voor het andere plan is een, volgens de bewoners, veel te dure ondertunneling van de Nijenoord Allee nodig.

Tientallen miljoenen

De oplossing gaat in totaal tussen de 32 en 38 miljoen euro kosten, dat is veel meer dan het budget (20 miljoen) wat in eerste instantie door provincie en gemeente beschikbaar werd gesteld. Bovendien, zo zeggen de bezwaarmakers: die optie kwam uit de hoge hoed.

"Als vanaf het begin duidelijk was dat dit enorme budget beschikbaar was, waren er zeker mogelijkheden om de Campusroute zo in te richten dat dit voor de meeste partijen acceptabel zou zijn", schrijven de verenigingen in een brief aan de provincie.

Tegen de Campusroute was veel bezwaar, maar met meer geld zou daar wellicht toch een oplossing voor gevonden kunnen worden, stellen de verenigingen. "Met andere woorden, de vergelijking tussen Campusroute-varianten en het nu gekozen plan had hierdoor anders uitgepakt."

Provincie: 'Dit is gewoon onderzocht'

De provincie bestrijdt dat. "Dit is geen totaal andere variant, dit is gewoon onderzocht. Maar er ontstond voor de betreffende wijken wel een probleem, namelijk om over te steken met de fiets. Daarom hebben we die tunnel toegevoegd", aldus een woordvoerder. "Het college wilde dat probleem ook meteen aanpakken en daar hadden we meer geld voor over."

Overigens benadrukt de provincie dat de precieze kosten nog moeten worden vastgesteld. Dat kan pas het plan in een verder stadium is.

Andere oplossing

Het bezwaar dat is nu is ingediend is afkomstig van Belangenvereniging Bewoners Roghorst, Bewoners Tarthorst, Bewoners Diedenweg en Initiatiefgroep ‘Groene Rondweg biedt uitweg’. Zij vrezen een toename van geluidsoverlast voor mensen in de buurt van de Nijenoord Allee.

De bezwaarmakers komen met alternatieven om het bereikbaarheidsprobleem toch aan te pakken en willen de provincie wacht met een definitief besluit over de onderdoorgang.

Zie ook: Fileleed Wageningen: er is na acht jaar praten een oplossing