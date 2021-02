Sportvisserij heeft beet in coronatijd, vooral jeugd gooit hengel uit

Verslaggever Vera Eisink had maandagmorgen een spontane ontmoeting met enkele jonge vissers. "De lockdown en de avondklok maken het moeilijk voor mij", zegt een van hen, Angelo (15). Hij kwam helemaal uit Enschede om in de vijver aan de Thomas A Kempislaan in Arnhem te kunnen vissen op karper. Het gaat niet goed op school, zegt hij tegen Vera. "Maar vissen geeft me rust in mijn hoofd."

De tekst gaat verder onder de video.

Toename van 50 procent

Jongeren die hun heil zoeken in het vissen in coronatijd, de Nederlandse sportvisserij vaart er wel bij. In heel Nederland nam het aantal jeugdleden met bijna 50 procent toe, schrijft Sportvisserij Nederland, de viskoepel waarbij ook de Hengelsportfederatie Midden Nederland, de sportvisregio voor Gelderland-Zuid, aangesloten is.

Maar je kunt niet zomaar online visattributen kopen en aan de waterkant gaan zitten. Wie wil vissen moet een vispas hebben en er zeker van zijn dat het water waar de hengel wordt uitgeworpen op de lijst staat van binnenwateren waar vis mag worden gevangen. Wie zonder vispas door een handhaver wordt betrapt op illegaal vissen, is al gauw 150 euro kwijt.

"We zitten midden in de uitgifte van vispassen voor dit jaar", zegt Frank Bosman van Hengelsportfederatie Midden Nederland. Hij weet nog niet hoeveel meer vispassen worden uitgereikt, in vergelijking met afgelopen jaar. Maar dat de pandemie de visverenigingen geen windeieren legt, daarvan is Bosman al enkele maanden overtuigd.

'Het is wel een beetje gek'

"Het is coronaproof, vissers zitten op ruime afstand van elkaar", legt hij uit. "Maar wedstrijden en evenementen zijn verboden. Het is misschien wel eerlijk dat sportvissen niet mag, omdat andere sporten ook verboden zijn, maar het is wel een beetje gek."

Angelo zegt tegen Vera Eisink dat hij meer nachtvisser is dan dagvisser. Maar door de avondklok mag hij 's nachts niet aan het water zitten. "Ik ga tegen halfnegen naar huis en dan sta ik de volgende ochtend weer op tijd op, om halfvijf, vijf uur. Dan ga ik weer vissen."

De hobby doet hem goed in deze zware tijd voor jongeren: "Geen gezeik van mijn vader of zo."

Visfilmpjes van Enzo Knol

De populaire visfilmpjes van Enzo Knol doen de rest. "Die is heel enthousiast over vissen en laat dat zien in zijn filmpjes", constateert een tevreden Bosman.

In 2020 verstrekte Sportvisserij Nederland maar liefst 644.000 vispassen, bijna 18 procent meer dan een jaar eerder. 2019 was al een recordjaar met 547.000 vispassen. De afgelopen jaren groeide het aantal leden, meldt de viskoepel, telkens gestaag met omstreeks 5 procent. "Maar de nieuwe aanwas in 2020 is met recht spectaculair te noemen."

Bosman hoopt, mede door het alsmaar populairder worden van de vissport, dat wedstrijden en evenementen snel weer mogen. Maar illusies dat er snel versoepelingen komen, heeft hij niet. "Iedereen hoopt dat we snel weer meer mogen. Dat geldt niet alleen voor vissers."

Zie ook: Vissport alleen maar groter geworden door coronacrisis