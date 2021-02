Heropening middelbare school? 'Anderhalve dag is weinig'

Er gaan geruchten dat middelbare scholen weer open kunnen na 2 maart, dinsdag volgt meer informatie, want dan vindt de persconferentie plaats van het demissionair kabinet.

'Gepuzzel met roosters'

Het Stedelijk Gymnasium heeft alvast verschillende scenario's klaarliggen. "Maar het zal weer een hoop gepuzzel worden", vertelt Van Bruggen. Zo gaat het er bijvoorbeeld om om de ruimte in de school zo in te richten zodat er makkelijk op anderhalve meter gewerkt kan worden. De school bekijkt hoe ze ruim één dag les in de klas voor alle leerlingen kan regelen. "Dat gepuzzel doen we graag, want we zien de leerlingen graag terugkomen", vertelt de rector met een lach.

Heropening middelbare school: "Duivels dilemma"

Bestuurder Carlien Krist van het Staring College in Lochem en Borculo is nog niet zo ver. Ze spreekt over een 'duivels dilemma'. Aan de ene kant hebben leerlingen die 100 procent online les krijgen te maken met demotivatie, aan de andere kant is het door ruimtegebrek heel complex om onderwijs voor alle leerlingen op anderhalve meter afstand te organiseren. Krist is daarom al op zoek gegaan naar extra ruimte, zoals in de plaatselijke schouwburg of in andere mogelijke gebouwen. Maar afspraken kan zij pas maken als duidelijk is wat het demissionair kabinet gaat toestaan.

Wéér én online les én klassikaal les

Online lesgeven blijft, dus dat betekent volgens rector Van Bruggen dat docenten weer én online les gaan geven én soms ook wéér voor de klas staan. Sociaal gezien is volgens hem het échte contact ook belangrijk. Van Bruggen ziet ook dat middelbare scholieren weinig kunnen doen vanwege de avondklok en de lockdown. "We krijgen ook signalen dat er urenlang online games worden gespeeld."

Na een rondgang op de school horen we van scholieren dat ze vrienden en feestjes vooral missen. Een enkeling geeft ook aan alléén online les wel prima te vinden. Anderen worstelen ermee en geven dat ook toe.

Sociale contacten, les volgen alles gebeurt nu via het scherm

"Alles verloopt nu via het scherm", legt de rector uit. "Via Social Media houden scholieren contact met elkaar en online krijgen ze les". Zelf vindt hij het ook kil en stil in het Stedelijk Gymnasium. "Veel vergaderen via het scherm, persoonlijke contacten mis ik onderhand ook wel." De school probeert nu buitenactiviteiten coronaproof te regelen zodat er offline ook momenten zijn om toch in contact met elkaar te komen.