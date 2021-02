Dierentuinen maken volop gebruik van overheidssteun

Verschillende Gelderse dierenparken zeggen gebruik te willen maken van de overheidssteun die vanaf vandaag (maandag) beschikbaar is geworden. Er is 39 miljoen euro apart gezet voor dierenparken door het hele land. Vorige week werd deze steun goedgekeurd door de Europese Commissie.

"Wij gaan inderdaad een beroep doen op deze overheidssteun", vertelt woordvoerder Bas Lukkenaar van Burgers' Zoo. "We zijn blij dat de overheid goed meedenkt met onze sector."

Onlangs meldde Lukkenaar aan Omroep Gelderland dat de dierentuin teert op een budget voor grote investeringen. Desalniettemin maken ze dankbaar gebruik van de extra steun.

"De investeringenpot is nu om de dieren zo goed mogelijk te kunnen houden. Gelukkig ligt ons park er goed bij en zijn er bijvoorbeeld geen dingen die vervangen moeten worden. Maar het is natuurlijk ontzettend balen, want het liefst blijf je investeren."

Het is nog niet bekend hoeveel steun elke dierentuin precies zal krijgen. Volgens Lukkenaar wordt dit waarschijnlijk bekend als alle dierentuinen zich ervoor hebben aangemeld.

'Pittig jaar achter de rug'

Ook medewerkers van Apenheul zijn druk bezig met uitzoeken hoe de dierentuin gebruik kan maken van de overheidssteun. "We kunnen die steun goed gebruiken," zegt woordvoerder Joukje Groot. "Mijn collega's zijn druk bezig met het bestuderen van onze aanmelding. Maar het is nog niet zeker of we er gebruik van kunnen maken."

"We hebben een pittig jaar achter de rug", vertelt ze verder. "En we gaan nu weer zo'n jaar tegemoet. We hopen dat we eind maart de deuren weer kunnen openen, maar de vraag is of dat door kan gaan." Groot zegt tevens dat de dieren op dit moment niet lijden onder de maatregelen, omdat er op de kosten wordt gelet.

'Eerste telefoontje'

"Het was het eerste telefoontje dat ik vanochtend kreeg", vertelt Roger van Leeuwen, eigenaar van Uilen- en dierenpark de Paay in Beesd. "Mijn boekhouder is al aan het kijken of we de steun kunnen krijgen, of dat het alleen voor de grote dierentuinen is."

Vrijwilligers moeten creatief zijn om het park draaiende te houden. Zo hielden ze aan het begin van de coronacrisis een crowdfundingsactie en kun je er een kameel adopteren.

