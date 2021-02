Een B&B in een vliegtuig: Naar hartenlust fakevliegen!

In B&B in GLD gaan meerdere lokale omroepen uit Gelderland op zoek naar pareltjes van B&B’s. Wie heeft het mooiste plekje? Waar staat de meest bijzondere B&B? Wie serveert het beste ontbijt?

Vliegtuigsuite

Ondanks Corona, kun je in Teuge toch op het vliegtuig stappen… om te slapen dan. Hier staat een Ilyushin 18 uit het voormalig Oost-Duitsland dat omgetoverd is tot een suite. De cockpit is nog in tact dus je kunt er naar hartenlust “fake” vliegen én live naar de scanner van Vliegveld Teuge luisteren. Het vliegtuig is niet “ready for take off”, maar wel van alle luxe, zoals een sauna, voorzien . Tirza Cijsouw en Theo Witlox van RTV Apeldoorn bezoeken deze bijzondere B&B.

Bed & Bubbels

Door de titel verwacht je wellicht een bed en champagne, maar deze B&B heeft het nog beter voor elkaar: je krijgt een bubbelbad erbij. Alles aan deze plek is eigenlijk romantisch, want je gaat slapen in een knusse cottage met bedstee. Eigenaar Anne-Marie van Silfhout vangt trouwens niet alleen gasten op….Wil je weten wat? Kijk dan naar de reportage van RTV Apeldoorn.