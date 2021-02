Is mobiel bereik voor jou een drama? Laat het ons weten

Radiostilte aan de andere kant van de lijn is op zichzelf al behoorlijk vervelend, maar als het een oproep aan 112 betreft kunnen de gevolgen ronduit desastreus zijn. Uit de hele provincie kwamen er in 2014 meldingen en klachten binnen van bezorgde bewoners die alarmnummer 112 niet konden bereiken of zich in allerlei bochten moesten wringen om überhaupt een mail te kunnen openen.

Naar aanleiding van deze berichtgeving kondigde de Tweede Kamer een onderzoek van het agentschap Telecom aan en werd er beterschap beloofd door de politiek en de telefoonproviders.

Dat was toen, maar zeven jaar later willen wij graag van je weten hoe het nu zit. Zijn de problemen bij de horens gevat of is Gelderland nog lang niet bevrijd van alle 112-perikelen?

Laat jouw ervaringen horen. Is jouw mobiele bereik nog steeds drama? Deel jouw verhaal met geen112@gld.nl.

