Zaak Apeldoornse brandbom: vier verdachten in beeld

In de zaak van de Apeldoornse brandbom zijn niet drie, maar vier verdachten in beeld. Drie verdachten blijven in voorarrest, voor de minderjarige verdachte geldt dat niet.

Eén van de verdachten wilde graag dat zijn voorarrest zou worden opgeheven, maar de rechter ging daar maandagochtend niet in mee. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Maandagochtend kwamen hij en twee andere jongens voor de rechter tijdens een zogenoemde regiezitting.

Onder hen was ook een 14-jarige jongen uit Zeist. Die zitting vond vanwege zijn leeftijd achter gesloten deuren plaats.

Benzine met zwaar vuurwerk

Op 11 april vorig jaar ontplofte de brandbom, die tegen een woning aan de Bariumstraat in Apeldoorn werd gegooid. Het was een bom op basis van benzine en een Cobra 6 - een stuk zwaar vuurwerk.

Lees ook: Bewoner tast nog altijd in het duister na explosie: 'Dat maakt het erg moeilijk'

In het huis zaten op dat moment een vader en zijn twee dochters een spelletje te doen. Ze schrokken zich wezenloos van de knal, die tot in de wijde omtrek te horen was. Daarnaast ontstond een grote vuurbal. Toch raakte niemand gewond.

'Erg moeilijk'

De vader had 'geen flauw idee' waarom iemand het op hem gemunt zou kunnen hebben. "Dat maakt het erg moeilijk voor mij. Het is de vraag die continu in mijn hoofd speelt", zei hij destijds tegen Omroep Gelderland.

De verdachten die daarna werden opgepakt, wordt poging tot moord ten laste gelegd door het Openbaar Ministerie (OM).

Vier mannen uit diverse plaatsen

Het gaat om de 20-jarige Amsterdammer, de 14-jarige jongen uit Zeist en ook een 23-jarige man uit Diemen. Hij zit eveneens in voorarrest.

Naar nu blijkt, is er ook een vierde verdachte. Hij komt maandag voor de rechter en zit ook in de cel. Daar zit hij niet vanwege de brandbom, maar om een ander misdrijf. Zijn leeftijd en woonplaats zijn onbekend.

Als het OM haar onderzoek klaar heeft, kan de zaak inhoudelijk worden behandeld. Dan komen mogelijk meer details naar buiten, met als hoofdvraag het 'waarom' van de aanslag. Mogelijk ging het om een vergissing en was een ander huis doelwit.

Telefoontaps

In het onderzoek van Justitie spelen telefoontaps een grote rol. Op basis van telefoongegevens is ook teruggeleid wie bij de Bariumstraat in de buurt was op die bewuste avond in april.

De jongen uit Amsterdam verklaarde dat hij er niet bij was. Toch wordt hij aangemerkt als verdachte. Dat komt onder meer omdat zijn telefoon gelokaliseerd werd naar de plaats delict.

'Verdachte was aan het werk'

Volgens zijn advocaat lag die telefoon aan de lader in de auto van de jongens die uiteindelijk richting de Bariumstraat reden en was zijn cliënt op dat moment aan het werk voor een pizzeria. Daar zou ook bewijs voor zijn. Justitie denkt daar echter anders over.

Al met al vond de advocaat dat zijn cliënt vrij moet komen, totdat de rechter uitspraak doet in de zaak, zodat hij zijn leven weer kan oppakken. De rechter ging daar niet in mee.

Zie ook: Derde aanhouding voor gooien brandbom naar woning in Apeldoorn