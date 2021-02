Vitesse baalt van nederlaag, maar trainer Thomas Letsch is realistisch

Vitesse verloor zondag in de eredivisie met 3-1 van PSV in Eindhoven. Op papier geen gekke uitslag, maar de Arnhemmers hadden lange tijd uitzicht op een beter resultaat. Dus baalde trainer Thomas Letsch na afloop, maar hij was ook realistisch.

"We hebben vandaag een belangrijke en dure les geleerd: als je tegen zo'n goede ploeg kansen krijgt, moet je ze benutten. In de eerste helft hadden we de 0-2 en de 0-3 moeten maken. Je speelt tegen een kwalitatief goede ploeg en dan zie je wat er kan gebeuren." PSV sloeg na de pauze namelijk keihard toe en wist de schade te repareren.

Volgens Letsch had Vitesse in de eerste helft een strafschop moeten krijgen. "Ik dacht dat het een penalty was", sprak de trainer na afloop op de persconferentie.

'Dit ga ik nog vaak terugkijken'

"Het was een belangrijk moment in het duel. We waren daarbij niet gelukkig. Wellicht had PSV een rode kaart gekregen en wij een strafschop. Het viel net anders uit. Ik ga dit moment vanavond, thuis, nog vaak terugkijken. Het was, wat ik al zei, een bepalend moment."

De trainer van Vitesse zag ook dat zijn ploeg na de pauze het niet meer kon bolwerken. "We waren niet moe na rust. We wilden de zege graag over de eindstreep trekken, maar waren daar niet toe in staat. We waren een stuk minder na de pauze. Dat klopt. Maar we moeten eerlijk zijn en zeggen dat we van een goede tegenstander hebben verloren."

Vitesse staat nu vijfde in de eredivisie met 42 punten uit 23 wedstrijden.