Mike Snoei in zijn nopjes met De Graafschap: 'We mogen best iets langer genieten'

Na 21 jaar won De Graafschap weer eens bij NEC in Nijmegen. "In het hol van de leeuw. Ik ben trots", reageerde trainer Mike Snoei. De Graafschap hijgt koploper SC Cambuur serieus in de nek.

Het verschil met de Friezen is geslonken tot één schamel punt. Cambuur heeft nog wel een duel tegoed. "Wij halen op dit moment een waanzinnig aantal punten", merkte Snoei nog maar eens op na de 2-1 zege in Nijmegen. "Cambuur spuit weg. Dat dachten we een tijdje geleden allemaal. Ze hadden een grote voorsprong. Maar in één week verliezen ze vijf punten."

Zo voert De Graafschap de druk steeds verder op. Cambuur pakte uit de laatste twee duels slechts één punt en heeft nu vier punten voorsprong op de nummer drie Almere City en één op de ploeg van Snoei. De Graafschap won inmiddels zeven keer op rij en ligt al weken op ramkoers. "Hier in het hol van de leeuw na die uitzeges bij Roda JC en Volendam. Ik ben zo trots", vertelde Snoei op de voor hem zo typerende wijze.

Hoofdrol Seuntjens

"Ik ben hier bij NEC wel eens met Vitesse op bezoek geweest en dat was altijd waanzinnig zwaar. We mogen deze overwinning best een beetje kosteren en daar iets langer van genieten soms", aldus de trainer uit Didam. "Zeventig tot tachtig minuten vond ik ons overtuigend. De wissels deden het voortreffelijk. Ralf Seuntjens vond ik echt geweldig. Die was zo rustig aan de bal."

De Graafschap wil uiteraard kampioen worden. Het doel is promoveren. De twee bovenste ploegen mogen naar de eredivisie. "De ambitie is bij die eerste twee komen", sloeg Snoei vervolgens een nuchtere toon aan. "We moeten met de beide voetjes op de grond blijven. We hebben nog niks. Maar er is wel van alles te halen. De spelers kijken ook naar Cambuur. Die willen natuurlijk en dat spreken ze ook uit. Dat hoeven we ook echt niet onder stoelen of banken te steken."