Fans NEC: 'De sfeer was opgetogen, voetbal net zo slecht als normaal'

"Knap hoe we met zo weinig mensen zoveel lawaai hebben gemaakt", zegt NEC-fan Ronnie Rutte na afloop buiten het stadion. Volgens hem was er nauwelijks verschil merkbaar met een wedstrijd van voor de coronapandemie. "De sfeer was opgetogen, er werd genoeg bier gedronken en het voetbal was net zo slecht als normaal. Het grootste verschil is dat we daar nu niet boos over zijn."

"Normaal gesproken gaat iedereen direct naar huis na een nederlaag en eisen we van allerlei spelers hun ontslag", grijnst fan Joost Herckenrath. "Maar iedereen is nog steeds vrolijk. Ik ben echt verbaasd over de goede sfeer."

Primeur

Stadions in Nederland zijn al bijna vijf maanden gesloten voor publiek vanwege de coronacrisis. Het duel in de eerste divisie kreeg de primeur om supporters binnen te laten, als onderdeel van de Fieldlab-experimenten. Daarbij wordt gekeken hoe op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden tijdens de coronacrisis. Stadion De Goffert was met een kleine 1200 supporters voor ongeveer 10 procent gevuld.

Negatieve sneltests

De sneltests die bij de ingangen van het Goffert-stadion werden uitgevoerd, leverden allemaal negatieve uitslagen op. De dagen voorafgaand aan de voetbalwedstrijd testten wel tien mensen positief. Zij mochten het duel daarom niet bezoeken.

Vraagtekens

Bij de opzet van het experiment plaatsen enkele supporters nog wel hun vraagtekens. "Ik vond het een stuk minder steriel dan gedacht", vertelt Rutte. "Vooraf zijn er veel regels, maar eenmaal in het stadion vergeet je bijna dat het virus bestaat. Ik zat in een vak waar je geen mondkap hoefde te dragen en iedereen mocht gaan en staan waar die wilde."

Ook Reijnders en Cobussen verbaasden zich over de vrijheid in de 'bubbels'. "We vergaten haast dat het een experiment was. We hebben elkaar daar op een aantal momenten echt bewust van moeten maken."