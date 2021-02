Rogier Meijer: 'Het was moeilijk voor NEC om tegen De Graafschap iets te creëren'

NEC en De Graafschap maakten er een echte derby van. Veel strijd en duels en weinig kansen. De Graafschap was de betere ploeg, maar NEC liet zich onder aanvoering van ruim duizend fanatieke fans zeker zien.

"Het is jammer dat we ze niet belonen, want hier doe je het voor", stelde Meijer na de nipte 2-1 nederlaag. De toeschouwers lieten zich volop horen. NEC knokte zich leeg, maar De Graafschap bleef vrij eenvoudig overeind.

Meijer: "Kwaliteit van onze voorzetten niet goed"

"Ik vond het redelijk gelijk opgaand, zij hadden wat meer de bal maar werden vooral gevaarlijk uit standaard situaties zoals vrije trappen en een ingooi. Dat wisten wij ook. Maar inderdaad, ze zijn fysiek sterk en spelen met vijf verdedigers. De ruimtes zijn dan klein. We creëerden weinig", zag Meijer.

NEC counterde voor rust vooral. In de slotfase, na de 2-0 van Ted van de Pavert, drong de thuisploeg meer aan en kreeg het ook loon na werken door een prachtige goal van Tavsan. "Het was moeilijk voor ons. We wisten dat we het vooral moesten hebben van de omschakeling. Zij krijgen voor rust drie gele kaarten. Ik vond ook wel goed in de wedstrijd zitten. We kwamen ook een paar keer goed door. Maar de kwaliteit van de voorzetten om tot kansen te komen, was niet altijd goed."