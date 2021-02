Daryl van Mieghem geniet bij NEC: 'Heerlijk om weer uitgefloten te worden'

Bij de warming-up begon het al in de Nijmeegse Goffert. De toeschouwers, bijna allemaal fans van NEC, floten zo hard als ze konden richting de spelers van De Graafschap. De testwedstrijd met publiek lijkt een succes, maar de resultaten moeten uiteraard worden afgewacht.

Spelers genoten in elk geval, net als de trainers. "Er was al reuring bij het stadion toen ik kwam aanrijden", zegt Rogier Meijer met een glimlach om de lippen. Ondanks de 2-1 nederlaag had de Doetinchemmer daar volop van genoten. "De afgelopen maanden leek het erop alsof we een training hadden, nu waren er ineens mensen."

Concentratie

"De focus van spelers is ook anders", had Meijer gezien. "Ze gebruiken het publiek ook om zich te concentreren. Ik had kippenvel en ze hebben ons gesteund waar mogelijk. Hier doe je het ook, alleen is het jammer dat we ze niet konden belonen. Maar wat betreft het publiek was dit wel een mooie dag."

NEC-fans lieten zich ouderwets horen bij de testwedstrijd met publiek in NIjmegen Foto: BSR Agency

Daryl van Mieghem, hij maakte de 1-0 voor De Graafschap, glunderde ook in de catacomben van De Goffert. "We werden uitgefloten dat was wel leuk toen we met de warming-up het veld opkwamen. We keken elkaar met zijn allen aan. Dat was wel weer even speciaal, ook tijdens de wedstrijd. Ja, ik heb het zeker gemist. Het enige wat je al weken hoort is het gegalm van het geschreeuw van spelers in een leeg stadion. Dan is dit weer lekker."

Blauw-witte mannen

"Ik hoop vooral zo snel mogelijk op die blauw-witte mannen bij ons op de tribunes", vulde Mike Snoei aan namens De Graafschap. "Maar natuurlijk, ook ik heb dit enorm gemist. We hebben weer een stukje meegemaakt van de entourage van het voetbal. Dit maakt voetbal leuk. En het helpt enorm, in dit geval als steun voor de spelers van NEC. Dat zag je ook."