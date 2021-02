Voetbalteam fietst 230 kilometer langs alle concurrenten

"Het zou jammer zijn als wij de 230 kilometer niet volmaken. Maar als wij het wel redden, weten de andere meteen dat wij er conditioneel helemaal klaar voor zijn bij een herstart van de competitie," zegt Lieven de Zwart, een van zeven deelnemers. Voor hem is het de allereerste keer dat hij een lange toertocht rijdt. Samen met zes clubgenoten is hij de uitdaging aangegaan. Het scheelt al dat hij na 85 kilometer geen last van zadelpijn heeft. Want uitrijden is wel zijn doel.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder

Vrouwenpower

Ook de vrouwen van de club zijn vertegenwoordigd. Vera Konst fietst mee. Zij geeft toe dat het behoorlijk pittig is. De pauze bij SV Eefde is voor haar zeer welkom. "De mannen fietsen in een hoger tempo. Maar voor mij hoeven zij niet langzamer te fietsen. Ik ben benieuwd of ik het vol ga houden."

Profiteren van het weer

Het is best eind, 230 kilometer fietsen op de pedalen, vooral voor voetballers die het niet echt gewend zijn. Daarom zijn de zeven helden uit Heelsum dolblij met het lenteweer, zegt initiatiefnemer Lennart Fuchs "We hebben afgesproken dat wij alleen met mooi weer de 230 kilometer zouden gaan fietsen in januari of februari. Dus vorige week wilden wij sowieso niet starten, maar dit weekend is super."

De voetballers hopen de rit in een tijd onder de tien uur uit te rijden.