Wij genieten weer massaal van de natuur, maar dieren zijn er niet blij mee

Toch is de natuur niet altijd blij met ons bezoek. "Wat je bijvoorbeeld ziet is dat wild verstoord wordt door loslopende honden", zegt Clara Wilken, boswachter bij Geldersch Landschap en Kastelen. "Je ziet dat herten opeens een weg oversteken waar ze normaal helemaal niet zijn. En dan weet je gewoon, er is verstoring", legt Wilken uit. "Het kan zijn dat dat komt door loslopende honden of mensen die niet op de paden wandelen."

Ruim je rommel op

Bij wandelen, fietsen of spelen hoort af en toe ook iets lekkers. Een kop koffie, een broodje of een appel. En eten in de natuur kan en mag, maar rommel achterlaten niet. "Je ziet echt dat er veel meer rommel in het bos ligt sinds corona", zegt Wilken. "Soms heb ik vuilniszak vol met achtergelaten afval en daar wordt ik wel een beetje verdrietig van."

Boswachter Clara Wilken Foto: Omroep Gelderland

De mensen die zondag in dit natuurgebied zijn, gooien hun rommel netjes weg of nemen het mee. "Ik laat geen rommel achter", zegt een vader die met zijn zoontje en vrouw aan een picknickbankje zit. Ze hebben hebben een kopje koffie en een stukje cake gekocht. "Nee, we laten dit niet achter. Daarnaast blijven we ook wandelen op de paden."

Twee dames die al een aantal kilometers in de benen hebben komen even tot rust op een bankje. "Ik wandel heel vaak, en ook al heel lang", zegt een van de twee. "Ik geniet van de natuur en ik respecteer de natuur ook. Ik pas heel goed op wat ik doe, ik zal zorgen dat ik zo min mogelijk beschadig, want ik wil van die natuur blijven genieten."

Effect op langere termijn

Of er op langere termijn negatieve effecten te verwachten zijn is niet duidelijk. "Ik hoop het niet, maar het is moeilijk te zeggen", zegt de boswachter. "Kijk vorige week was het heel erg koud en als dieren dan verstoord worden, dan verbruiken ze veel meer energie. Het gevolg is dat je veel meer zwakkere dieren krijgt. Ik hoop wel dat dit echt een korte termijn effect is."

Natuurlijk betekent dit niet dat we er niet meer met z'n allen op uit kunnen gaan: "Als we met zijn allen een beetje goed voor de natuur zorgen, dan zorgt de natuur ook goed voor ons. We moeten ons een beetje aan de regels houden en verder volop genieten", lacht Wilken.