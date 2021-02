De Graafschap raast door, zevende zege op rij in derby tegen NEC

Beide ploegen traden aan met dezelfde opstelling als tijdens de vorige wedstrijden. Voor NEC was die kort geleden. Woensdag werd de ploeg van Rogier Meijer, voormalig Graafschapper, uitgeschakeld in de beker na 120 minuten voetbal in Almelo. In de vertrouwde Goffert, onder het toeziend oog van 1152 mensen, koos Doetinchemmer Meijer voor hetzelfde elftal.

Het fanatieke publiek leefde volop mee in het lentezonnetje van De Goffert. De Graafschap pakte het initiatief, hoewel beide ploegen elkaar in de openingsfase nog wat aan het aftasten waren.

De eerste twee kansen waren voor De Graafschap. Van Heertum schoot van dichtbij over na een verre ingooi van Van Huizen. Van Mieghem, uit een scherpe counter, vond Alblas op zijn weg.

Drie gele kaarten

De Graafschap was beter en NEC loerde op de omschakeling. Dat leverde de club uit Doetinchem drie gele kaarten op in de eerste helft. Lelieveld, Verbeek en Leemans gingen allen op de bon.

Veel strijd in de derby Foto: BSR Agency/Orange Pictures

Na rust sloeg De Graafschap snel toe. Van Mieghem verraste Alblas vanuit een moeilijke hoek en NEC moest in de achtervolging. De derby, gekenmerkt door veel strijd en meelevende toeschouwers, kwam steeds meer tot leven. Toen Van de Pavert tegen zijn oude club 2-0 maakte leek het duel beslist.

Dat was nog niet het geval, want in de slotfase knalde Tavsan prachtig raak namens NEC (1-2). De Graafschap moest ineens nog vrezen voor weer een overwinning, maar de Superboeren hielden ook in de vijf minuten extra tijd stand en boekten zo de zevende zege op rij.

