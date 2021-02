OMT-lid Andreas Voss en KNVB weer op één lijn

OMT-Lid Andreas Voss en de KNVB zitten weer op één lijn, nadat er vrijdag frictie was ontstaan door uitspraken van de Nijmeegse arts-microbioloog. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen NEC en De Graafschap hebben Voss en secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB in Nijmegen een gesprek gehad.

Ze spraken in stadion De Goffert de onvrede uit die bij de voetbalbond was ontstaan nadat Voss vrijdag zei dat hij pas volgend jaar weer volle voetbalstadions verwacht. "Uiteindelijk willen we allebei hetzelfde", zei Voss, hoofdonderzoeker bij de Fieldlab-evenementen waar de Gelderse derby onderdeel van is.

"Ons gezamenlijke doel is de mensen weer naar de stadions te krijgen. We willen zo snel mogelijk terug naar volle stadions. De enige vraag is in welk tempo dat gaat gebeuren. Daar zijn deze onderzoeken voor bedoeld."

'Wij zijn niet achterlijk'

Volgens De Jong, toernooidirecteur van de EK-wedstrijden van komende zomer in Amsterdam, zit Voss daarmee op dezelfde lijn als de KNVB.

"Wij zijn niet achterlijk, we snappen ook wel dat je nu geen volle stadions kunt hebben. Het gaat erom dat we op een veilige en verantwoorde manier daar terug naar gaan."

