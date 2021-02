Vetter springt met persoonlijk record naar goud op NK Indoor Atletiek

Heel veel kleiner kon het verschil niet zijn met de nummer twee, maar de Arnhemse atlete Anouk Vetter heeft zaterdagmiddag het goud gepakt bij het verspringen op het NK Indoor Atletiek. In Omnisport in Apeldoorn sprong ze 6 meter 42, het verst wat ze ooit sprong

Dat bleek 1 centimeter verder te zijn dan de afstand die Pauline Hondema vlak daarvoor had gesprongen. "Het doel was om een persoonlijk record te springen", vertelt Vetter met een brede glimlach op haar gezicht. "Liever een derde plaats met een persoonlijk record dan goud, maar nu heb ik ze allebei. Dus dat is echt heel lekker."

Ze verpulverde de afstand die ze vorig jaar in Apeldoorn neerzette met bijna dertig centimeter. "Ik spring meestal hier niet zo heel goed", aldus Vetter. "Ik had een persoonlijk record van 6 meter 29. Dus ik was heel erg blij met de afstand."

Motivatie

Vlak voor de Arnhemse atlete voor haar derde poging opging, sprong Hondema 6 meter 41. Het bracht Vetter niet van de wijs: "Ik vond het heel erg leuk, want ik dacht 'ik moet echt heel erg ver springen om dit te winnen'. Dus het motiveerde erg." En dat bleek.

Een goed begin is voor de Arnhemse hopelijk het halve werk, want zondag komt Vetter in actie bij het hordenlopen. "Ik keek erg uit naar dit weekend, dus ik ben erg blij met dag één", vertelt ze. "Hopelijk gaat dag twee ook okee."

