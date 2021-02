Snoei overweegt bij De Graafschap te rouleren tegen NEC

Snoei zag de van Bali United gehuurde spits deze week sterker worden. Of dat in Nijmegen leidt tot een plek bij de eerste elf wilde de trainer nog niet kwijt. "Zelfs op zijn vrije dag wilde Melvin trainen en meldt hij zich. Hij gaat ons zeker nog helpen. Maar hij klaagde ook wat over stijfheid, we moeten wel oppassen. Het moet goed voelen. Ik kan je wel zeggen dat hij er dicht tegenaan zit."

De Graafschap heeft Mo Hamdaoui terug. De kans is groot dat Snoei zijn vleugelspits laat invallen tegen NEC. "Hij dient zich echt alweer aan op de training. We missen nu eigenlijk alleen Vergara Berio die geblesseerd is. Verder is iedereen erbij."

Rick Dekker

Voor Snoei is het zaak ook de reservespelers scherp te houden. Zeker op het middenveld en voorin. Na zes zeges op rij ligt het voor de hand dat er geen wijzigingen komen bij De Graafschap. "Maar het kan best dat ik het zondag wel doe", trok de coach een soort van rookgordijn op. Rick Dekker en Jesse Schuurman zijn spelers die ook moeiteloos meekunnen in het elftal. Iedereen wil graag."

Winnen van NEC in Nijmegen lukt De Graafschap zelden. De laatste keer was op 5 februari 2000. Patrick Ax kroonde zich tot matchwinaar in een duel dat eindigde in 3-2 voor de Superboeren. Vorig seizoen speelde De Graafschap gelijk in De Goffert. Okita maakte vlak voor tijd nog de 1-1 namens NEC.

1153 mensen in De Goffert

Het lunchduel op zondagmiddag geldt ook als een testwedstrijd met publiek. Een onderzoek van Fieldlab Evenmeneten gaat data verzamelen hoe mensen zich in het stadion gedragen om zo weer tot een veilige organisatie te kunnen komen. Het aantal aanmeldingen kwam langzaam op gang en stopte uiteindelijk bij 1153. Er was toegang voor 1500 mensen.

De Graafschap staat in de eerste divisie op de derde plaats en heeft twaalf punten meer dan NEC. Dinsdag zag De Graafschap concurrent Almere City verliezen van Helmond Sport waardoor de club uit Doetinchem opnieuw inliep. "Veel ploegen bijten zich stuk op Helmond. Het was niet eens onverdiend", zag Snoei.

Spanning

De spanning is enorm bovenin. Zaterdagmiddag won Almere echter wel bij Top Oss waardoor beide ploegen nu evenveel punten hebben. Vrijdagavond morste Cambuur wel punten na een gelijkspel bij Jong Ajax. De Friezen hebben nog vier punten voorsprong op Almere en De Graafschap.

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van Heertum, Van de Pavert, Tutuarima; Dekker (Verbeek), Leemans, Lieftink; Seuntjens en Konings (Van Mieghem).