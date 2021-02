GGD zet mobiel testteam voor coronatest op school in Ochten

Sinds deze week mogen de basisscholen weer open. Het beleid is daarop aangescherpt. Onderwijspersoneel en leerlingen die in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is, moeten in quarantaine. Na vijf dagen kunnen ze zich laten testen. Als die test negatief, dan mogen ze weer naar school.

De test is niet verplicht. Als ouders besluiten voor hun kind dat niet te doen, moeten ze vijf dagen langer in quarantaine blijven.

School dicht

De Houtkoperschool in Ochten heeft door positief geteste leerlingen de hele school voor de rest van de week gesloten. Eerst meldde zich een gezin met twee kinderen met corona, en later kwam daar nog een gezin bij. Twee klassen kwamen daardoor thuis te zitten. Sinds deze woensdag krijgen ook de andere klassen noodgedwongen weer online les. De openbare school heeft in totaal vijf klassen.

De testteams staan bij of in de school. GGD Gelderland-Zuid kan op korte termijn snel een teststraat inrichten bij scholen. Op dit moment zijn er twee teams. Mocht er in de toekomst meer vraag naar zijn, dan komen er meer mogelijk meer teams.

'Maakt stap kleiner'

"De stap wordt op deze manier kleiner om je te laten testen en dat draagt er aan bij om de scholen zo snel mogelijk weer op te kunnen doen of open te houden", zegt Jan-Reindert van der Hoeven. Hij is vanuit de GGD de coördinator van de mobiele teststraten. Vandaag zijn er bij de school zo'n 50 uitnodigingen verstuurd, naar twee klassen en een aantal leraren.

"We gebruiken personeel dat het leuk vind en het gewend is om met personeel te werken. En dat gaat heel goed. We nemen ook meer de tijd voor deze kinderen", vervolgt Van der Hoeven. Hij krijgt veel positieve feedback op de mobiele teams. De opkomst is hoog en de stap voor ouders en scholen is hierdoor veel kleiner.

Even geen vrienden zien

Twee leerlingen op de school zijn Rutger en Mila. Zij laten zich ook testen. Voor Rutger was het de tweede keer, voor Mila voor het eerst. "Ik vond het wel een gek gevoel in mijn neus", zegt Mila nadat ze getest is. Rutger blijft er koeltjes onder. "Ja, het viel mee ging wel goed". Beide leerlingen vinden het vooral heel jammer dat ze op dit moment niet naar school kunnen. "Ik kan al mijn vrienden niet zien, dat vind ik jammer", legt Rutger uit. Datzelfde geldt ook voor Mila "Mijn vriendinnetjes kan ik niet zien, en ik wil graag puzzelen".

Aankomende week is er voorjaarsvakantie. Op 1 maart hoopt de school weer open te gaan.