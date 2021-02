Goffertpark weer explosievenvrij; dit zat er allemaal verstopt in de bodem

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het was een flinke klap waarmee één van de gevonden granaten in het Goffertpark tot ontploffing werd gebracht. Het projectiel was te instabiel om te vervoeren en moest dus ter plekke onschadelijk worden gemaakt.

Granaat bij Guns N' Roses

Je moet er niet aan denken wat de gevolgen geweest zouden zijn als zo’n granaat was ontploft terwijl er tienduizenden muziekfans stonden te dansen op de grasmat. In 2018 werd er nog een granaat gevonden bij de opbouw van het podium voor Guns N’ Roses. Daarom wilde de gemeente Nijmegen de grond altijd nog eens laten onderzoeken.

Het afgelopen jaar was daarvoor de uitgelezen kans, omdat alle geplande concerten door corona waren uitgesteld. Nu was er ook wat meer tijd voor de archeologen om in het kielzog van de zoektocht naar explosieven mee te speuren.

Luchtafweergeschut

Er is heel wat oorlogsmaterieel gevonden. Dat is ook logisch als je bedenkt dat het Goffertpark in de Tweede Wereldoorlog eerst door de Duitsers en later door de geallieerden gebruikt werd als terrein voor luchtafweergeschut.

“Dat zijn grote kanonnen met zware granaten waar ze vliegtuigen mee uit de lucht schoten. Er hebben een aantal batterijen gestaan op dat terrein”, vertelt archeoloog René Kloosterman.

Hij laat zien hoe labels op het materieel aangeven dat de granaathulzen na gebruik teruggingen naar de fabriek en opnieuw werden gebruikt. “Een soort duurzame vorm van oorlogsvoering."

Improvisatie voor de winter

De vondsten laten ook zien dat de Duitse oorlogsindustrie het niet meer kon bijbenen. In plaats van het gebruikelijke messing, konden zij op een gegeven moment alleen nog maar ijzer gebruiken.

Maar bodemschatten vertellen ook iets over de misrekening van de geallieerden wat betreft Operatie Market Garden en de beëindiging van de oorlog. De bedoeling was dat die voor het invallen van de winter van 1944 beslist zou zijn, maar geïmproviseerde onderkomens laten zien dat de winter het hoofd geboden moest worden.

Gezellig

Zo zijn diverse petroleumkachels gevonden en diende een autodeur van een Ford als dak van een onderkomen. Door de roest heen is nog net de kenmerkende ster van het Amerikaanse leger te zien. Kloosterman: “Dus het is echt een militair voertuig, wie weet een officierswagen. Wie zal het zeggen?”

Gezellig moet het er toch ook wel geweest zijn, zo getuigen de lege bierflesjes die gevonden zijn. En dat blijkt ook uit het dagboek van een bewoner van de nabijgelegen Dobbelmanweg, dat Kloosterman erop na heeft geslagen. De man kreeg een rondleiding op het kamp en vertelt dat er een gemoedelijke sfeer hing.

Slechts één Romeinse munt

Voor René Kloosterman zelf zijn de opgravingen wellicht minder interessant. Hij is gespecialiseerd in de Romeinse geschiedenis en uit die tijd is er slechts één munt gevonden. Bijna een unicum in een stad als Nijmegen. Mogelijk liggen er nog meer archeologische bodemschatten die niet zijn opgemerkt door de metaaldetectors.

Maar de fans van rockconcerten, zoals dat van Rammstein in augustus, kunnen met een gerust hart zo hard stampen als ze willen, zo verzekert Kloosterman lachend. “Misschien zou het zelfs heel toepasselijk zijn nu als Rammstein zou komen aangezien het veld nog totaal leeg is van gras. Want we hebben het natuurlijk helemaal omgeploegd. En misschien dat Rammstein-fans dat wel heel leuk vinden.”

