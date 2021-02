Appartementen dagen onbewoonbaar na flatbrand in Epe

In het daglicht is aan de buitenkant goed te zien op welke verdieping de brand heeft gewoed. Een zwarte streep trekt horizontaal door het gebouw heen. De bewoners van vier appartementen worden voorlopig ondergebracht in een hotel. De bewoners van de drie andere appartementen hebben opvang in eigen kring geregeld.

Met huisdieren en al vluchtten de bewoners zaterdagnacht naar buiten. De tekst gaat verder onder de video.

Twee personen zijn zaterdagnacht met klachten aan hun luchtwegen overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen is daar inmiddels al weer uit en opgevangen in een hotel.

Brandveiligheid is al jaren een issue binnen de flat. Een groep bewoners houdt zich bezig met verbeterpunten, waaronder het plaatsen van rookmelders. "Die gingen allemaal af, dus dat werkte gelukkig", vertelt Erwin van Boven namens het collectief.

Geluk bij ongeluk

Andere verbeterpunten, zoals het verbeteren van de ventilatie om vluchtwegen rookvrij te houden, zijn daarentegen nog niet uitgevoerd. "De plannen zijn in een vergevorderd stadium", meldt Van Boven. "Dit was dus net te vroeg." De schrik sloeg hem even om het hart, maar de vlammen sloegen niet om zich heen. "Het is erg beperkt gebleven gelukkig."

Dat is een geluk bij een ongeluk. De brandweer kan nu namelijk verbeterpunten aanleveren voor de plannen die er lagen. "De brandweer was al betrokken", licht Van Boven toe. "Maar nu kunnen ze nog wat extra informatie leveren als ze het onderzoek hebben afgerond." Uit het onderzoek van de brandweer blijkt dat de brand een technische oorzaak in de meterkast had.

Burgemeester bedankt buurtbewoners

Burgemeester Tom Horn bezocht zaterdagochtend de plek des onheils. Hij merkte dat er een gelaten stemming heerste en dat naar buiten gesnelde bewoners bezorgd waren over huisdieren en medicijnen. "Afgezien van de bewoners met ademhalingsproblemen, ben ik blij dat er geen slachtoffers te betreuren zijn."

Hij bedankt iedereen die heeft geholpen om de brand onder controle te krijgen of andere hulp aanbood. "In het bijzonder de twee dames, die als buurtbewoners geheel vrijwillig al heel vroeg kwamen helpen met koffie en broodjes voor de bewoners."

