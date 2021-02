Gelderse concertzalen en poppodia staan in de startblokken

Evert Burggrave die de planning van de optredens doet voor Musis & Stadstheater Arnhem heeft het schema in potlood al klaar. "Alles is ingepland, binnen de spelregels die er nu liggen. We kijken wat wel kan en we communiceren naar al die mensen die kaarten hebben", zegt hij.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Ook andere poppodia in Gelderland zijn met plannen voor komend jaar bezig. Koos Hornman van Doornroosje in Nijmegen kijkt vol verwachting uit naar de zomer. Hij verwacht dat er dan alweer meer mogelijk is. Voor nu zijn ze duidelijk aan het kijken wat wèl mogelijk is. Ze studeren op de mogelijkheid voor evenementen in de buitenlucht. Dat heeft Doornroosje ook afgelopen jaar gedaan, en dat beviel goed.

Anderhalve meter

Luxor Live in Arnhem is klaar om open te gaan. Een corona-vriendelijke zaal voor maximaal 150 mensen. De indeling is gereed. Het publiek zit op anderhalve meter van elkaar. Als het aan organisator Stefan Rebergen ligt, kan Luxer Live morgen al open.

De Edesche Concertzaal is begonnen met livemuziek. Zaterdag 20 februari is het nieuwe live-streaming platform Classical At Home de lucht ingegaan. Volgens Jan-Willem van Ree van de Edesche Concertzaal is het een prima laagdrempelige manier om in deze tijd te genieten van livemuziek.

Dat is dan voor het eerst sinds een jaar dat er live-muziek in de zaal te horen is. En het is echt live; als je te laat inschakelt, mis je een deel van het concert. Het is de bedoeling dat voor de komende maanden een compleet programma bekend wordt gemaakt.

Wachten met opengaan

Er zijn ook zalen in Gelderland, zoals Astrant in Ede, die zich te klein vinden om aan de coronaregels te voldoen en die dus wachten met opengaan. Maar het is duidelijk: de organisatoren van concerten en optredens in onze provincie kunnen niet wachten tot ze weer helemaal open mogen gaan.