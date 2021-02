NEC-trainer Rogier Meijer ziet uit naar samenwerking met Ted van Leeuwen

De trainer van NEC is blij dat er eindelijk een technisch directeur is binnengehaald. "Ik ken Ted zeker, al van rondom wedstrijden van ploegen waartegen ik heb gespeeld. Hij is natuurlijk een bekend gezicht binnen de voetballerij. Ik denk dat een goede zaak is dat we nu iemand hebben met technische know-how, die een groot netwerk heeft en die met de club de goede kant opgaat."

Het eerste gesprek is al gevoerd. "Ja, vanochtend al. Dat zal wat vaker voorkomen. Dat is mooi, want het is een man met veel ervaring. Hij heeft bij veel clubs in de keuken gekeken, ook in het buitenland. Daar worden wij niet slechter van."