Asielzoekers klagen over azc in Apeldoorn: één toilet voor tientallen bewoners

Een groep van zo'n tweehonderd asielzoekers uit Apeldoorn heeft bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een klacht ingediend over de situatie in het azc. Dat bevestigt een woordvoerder van het COA na berichtgeving in NRC.

De asielzoekers stuurden eerder deze maand een klacht over de erbarmelijke leefomstandigheden in het tijdelijke asielzoekerscentrum aan de Christiaan Geurtsweg. Volgens de brief die in handen is van NRC delen tientallen asielzoekers één toilet, is de verwarming op verschillende kamers kapot en worden bewoners die de coronaregels overtreden daar niet op aangesproken.

Bewonerscommissie

Volgens de woordvoerder van het COA kwam de klacht per mail binnen, maar wordt die als officiële klacht behandeld. “We willen er met alle bewoners over in gesprek. Ze hebben allemaal een brief gekregen. We kijken onder meer naar het samenstellen van een bewonerscommissie, waarmee we de problemen regelmatig kunnen bespreken.”

Zie ook: Milad wacht al twee jaar op zijn papieren, azc's zitten overvol

Sommige klachten vallen onder de 'zelfwerkzaamheid' van asielzoekers, stelt hij. Zo zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor een schoon sanitair en het verzamelen van afval. “Dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. Natuurlijk zijn we als COA wel eindverantwoordelijk.”

Verhuizing

De situatie in het azc in Apeldoorn, waar zo'n vierhonderd mensen wonen, is volgens de woordvoerder niet ideaal. De verhuizing naar een permanente locatie is al een paar keer uitgesteld.

Volgens de huidige planning opent de locatie op het terrein van GGNet in Apeldoorn pas op zijn vroegst begin volgend jaar. “We hadden hier al weg willen zijn”, aldus de woordvoerder. “Tot het zover is proberen we er het beste van te maken.”

Zie ook: Verhuizing azc Apeldoorn wéér uitgesteld: pas over jaar naar nieuwe locatie