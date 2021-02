Hoogwater voorbij: bijna alle natuurgebieden weer open

Het is weer nagenoeg vrij spel voor alle fietsers en wandelaars die dit weekend met het eerste lenteweer de natuur in willen. Bijna alle gebieden die door Staatsbosbeheer waren afgesloten in verband met het hoogwater, zijn weer geopend.

Het gaat om de volgende gebieden:

Loenensche Buitenpolder

Oosterhoutse Waard

Gendtse Waard

Millingerwaard

Bisonbaai

Stadswaard

Heesseltsche Uiterwaarden

Naast bovengenoemde gebieden is er nog meer natuur die weer begaanbaar is, maar die niet handmatig afgesloten hoefde te worden. “Daar was het water te hoog voor, dus die gebieden sloten zichzelf af,” vertelt boswachter Daan Meuwissen. “Je krijgt op sommige plekken misschien modderige schoenen, maar het is in ieder geval weer open.”

Munnikenland

Alleen het Munnikenland is nog afgesloten; hier staat nog een laag water: “Het is net een badkuip,” vertelt boswachter Claudia Wessel. “Het water moet daar door een relatief kleine sluis worden afgevoerd. Dat duurt even. Na het weekend kijken we of het gebied weer open kan.”

Ook zijn de Wakkere Dijk en een aantal andere dijken nog niet open, waar normaal gewandeld en gefietst kan worden. Dit zijn namelijk nog hoogwatervluchtplaatsen voor dieren.