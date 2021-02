KNVB 'met stomheid geslagen' na uitspraken OMT-lid Voss over voetbalstadions

Bij voetbalbond KNVB heerst ongeloof en boosheid na uitlatingen van de Nijmeegse arts-microbioloog Andreas Voss. Voss, lid van het Outbreak Management Team (OMT), leidt een experiment om te onderzoeken hoe in coronatijd een kleine groep voetbalsupporters duels in het betaalde voetbal kan bezoeken. Het treffen tussen NEC en De Graafschap zondag is zo'n proefballon. Maar Voss tempert vooraf al te hoge verwachtingen en dat zit de voetbalbond niet lekker.

"Het lijkt me niet waarschijnlijk dat we in 2021 kunnen voetballen voor volgepakte tribunes", zei Voss eerder vandaag tegen de NOS. De KNVB is hierover 'met stomheid geslagen'. "Dit staat volledig haaks op alle gesprekken die wij met het kabinet hebben gevoerd", zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de voetbalbond, tevens toernooidirecteur van het EK in Amsterdam.

Hoogleraar infectiepreventie Voss van het Radboudumc in Nijmegen en prominent lid van het OMT acht het vrijwel uitgesloten dat voor het einde van het jaar de poorten van de Nederlandse voetbalstadions wagenwijd open worden gezet.

"Ook als de uitkomsten van de Fieldlabs (het onderzoek van Voss, red.) louter positief blijken te zijn, verwacht ik niet dat het kabinet op stel en sprong toestaat dat de poorten van de voetbalstadions in 2021 weer volledig open mogen."

'Steeds grotere bubbels'

De intentie van het onderzoek bij NEC-De Graafschap (en volgende week bij Almere City-SC Cambuur) is dan ook niet om de Nederlandse stadions zo snel mogelijk weer volledig gevuld te krijgen, benadrukt Voss.

"We gaan onderzoeken hoe steeds meer toeschouwers in steeds grotere bubbels veilig op de tribunes kunnen plaatsnemen. Tot op heden zijn we ervan uitgegaan dat wanneer tienduizend toeschouwers op een wedstrijd afkomen iedereen automatisch risico loopt besmet te raken. Wat we willen aantonen, is dat wanneer je zo'n groep verdeelt in tien bubbels van duizend toeschouwers die geen contact met elkaar hebben, het gevaar op besmetting significant kleiner is."

'Prematuur, onnodig en schadelijk'

De Jong van de KNVB reageert als door een wesp gestoken. "Wat Voss zegt is prematuur, onnodig en schadelijk. Als wetenschapper hoort hij open te staan voor de uitkomsten van de experimenten en onderzoeken, die bijvoorbeeld in stadions en theaters worden gevoerd. Maar van meneer Voss kunnen we beter wachten tot we begin 2022 allemaal gevaccineerd zijn. Wij willen stap voor stap naar verbeteringen, maar hij voorspelt al hoe het er tegen het einde van het jaar uitziet."