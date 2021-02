Kitty bezig aan 145ste kuur: 'Er zit voor 2 miljoen aan behandelingen in mijn lijf'

In 2010 werd borstkanker bij Kitty Trepels van Mil geconstateerd, het markeerde het begin van jarenlang bezoekjes aan het ziekenhuis, onderzoeken, chemokuren. In de tussentijd maakte de Nijmeegse, die tegenwoordig in Uden woont, vier theatervoorstellingen over haar ervaringen.

Vorige week begon haar 145ste (!) kuur. "Die is me niet goed bevallen", zei ze vrijdag in De Week van Gelderland. "De eerste paar dagen was er niets aan de hand, maar ik stond te koken en opeens had ik 40 graden koorts. Tja, zeiden ze in het ziekenhuis, dat is een bijwerking van de kuur."

Theater is mijn passie. Maar theater vervliegt

Alles dat ze heeft gemaakt over haar ziekte moet een slotakkoord krijgen in een boek. "Theater is mijn passie. Maar theater vervliegt, je krijgt niet zo'n groot publiek als bij een boek."

Ze weet als doorgewinterde kankerpatiënte hoe duur behandelingen zijn, maar het uitbrengen van een boek? Geen idee. "Mijn borstreconstructie kostte 20.000 euro en er zit voor 2 miljoen aan behandelingen in mijn lijf. Maar ik wist niet dat het uitgeven van een boek zoveel centjes kost."

Tien mille is nodig om dat boek, Waterval, uit te kunnen geven en een crowdfunding loopt.

Hoelang ze nog heeft? Niemand die het kan zeggen. Kitty Trepels van Mil kreeg namelijk in 2016 uitzaaiingen. En elke kankerpatiënt weet dan: bad news. Maar de theatermaakster is inmiddels 4,5 jaar immuuntherapie verder en daarmee 'recordhouder overleving'. Haar specialist had destijds gezegd dat het middel dat ze kreeg 'geen middel is dat heel lang werkt'.

'Jij ging toch dood?'

Het leidt wel eens tot ongemakkelijke situaties: 'je zou toch doodgaan', krijgt ze wel eens te horen. "Mensen vluchten de lift in, duiken soms weg. Dat is onhandigheid, ik neem hen niets kwalijk. Het is een misvatting dat kanker altijd lijden is. Ik lijd niet."

Maar er komt een keer een einde aan. "Ik raak soms wel eens in paniek. Bang dat ik aftakel. Dat ik lieve jongens en meisjes van de thuiszorg moet vragen of ze mij een glaasje water kunnen brengen of mijn schoenen kunnen aandoen. Dat wil ik ab-so-luut niet."

Kijk hieronder de uitzending van De Week van Gelderland met Kitty Trepels van Mil terug.