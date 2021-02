Ria in de stress door gemeente: 'Ze moest het maar redden zónder thuiszorg'

Ria's indicatie verliep begin februari. In de laatste week van januari was er nog steeds geen duidelijkheid vanuit de gemeente wanneer de nieuwe indicatie bepaald zou worden. De thuiszorgorganisatie waarschuwde al dat de indicatie voor hulp in huis nog altijd niet was verlengd. Ria belde daarop zelf met de gemeente, of er überhaupt nog iemand langs zou komen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Ze kreeg te horen dat de gemeente achterliep, dat het druk was", zegt zoon Danny. "Ze konden niet garanderen dat de indicatie verlengd zou worden. Mijn moeder moest maar even zien hoe ze het redde en kreeg de vraag of ze familie of anderen had, op wie ze terug kon vallen."

Ria's persoonlijke kring is echter klein en ze woont in een seniorencomplex. Haar buren zijn nog ouder dan zij en nog minder mobiel. Al zouden de buren het willen, dan nog kunnen ze geen helpende hand toesteken. En zoon Danny? Hij werkt fulltime in het ziekenhuis en steekt daarnaast tijd en energie in een studie. "Als het nodig is, trek ik de stofzuiger erdoor. Maar ik weet dat mijn moeder dat vervelend vindt - en zo werkt het ook niet."

Wie gebruikmaakt van thuiszorg, moet ieder jaar een nieuwe indicatie aanvragen. Tenminste acht weken vóór het verlopen van de indicatie moet de nieuwe aanvraag binnen zijn.

Voor Ria had het uitblijven van een nieuwe indicatie tot gevolg dat haar stresslevel toenam. "Ik moest er niet aan denken dat ik hem hier iedere week moest hebben om de boel voor mij op orde te houden. Dat wil ik niet, dus ik was heel gestrest. En wat doet stress met mij? Dan zeggen die spieren: nou, doe het dan maar helemaal zelf. Toen liep ik niet meer door de kamer, maar schuifelde ik, omdat ik bang was om te vallen."

Ouderenbond KBO-PCOB herkent de situatieschets van Ria en haar zoon. "We horen vaker dat ouderen en senioren niet de aandacht van gemeenten krijgen die ze verdienen, simpel gezegd. Maar dit is wel een bijzondere casus", zegt Marcel Sturkenboom. "De verlenging is ruim op tijd aangevraagd en het lijkt alsof er simpel wordt gezegd: we hebben het druk, u krijgt te zijner tijd antwoord en voor nu zetten we de boel maar even stil."

Eén belletje is voldoende

Eén belletje namens In het vizier van De Jager bleek voldoende voor de gemeente om de boel toch in gang te zetten. Waar Ria en haar zoon steeds bot vingen, kregen ze nu - een dag voor het verlopen van de thuiszorghulp - te horen dat de zorg gecontinueerd werd. Een hele opluchting, maar Danny vindt wel dat het anders moet kunnen. "Het was minimaal netjes geweest als ze op mijn mails hadden gereageerd. Inhoudelijk heb ik geen enkele reactie gehad. Dit soort zaken moet je beter regelen. Zet mensen niet zo in spanning en reageer even. Zo ga je niet met mensen om."

Namens de gemeente zegt wethouder Hans Winters dat het anders had gekund. In tijden van corona is het moeilijk gebleken zaken te regelen. "In de zomer liepen we aan tegen het feit dat we geen huisbezoeken meer mochten regelen. Hoe kun je dan indiceren? Bovendien willen we graag even contact hebben met de mensen. We merken wel eens dat even contact hebben belangrijk is. Soms is er méér zorg nodig. Die balans vinden in coronatijd is lastig."

