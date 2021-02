ANALYSE | 'Puntenpakker' Mike Snoei verdient nieuw contract bij De Graafschap

Snoei ziet veel perspectief, hij zou graag verlengen ook al is het pas februari. Dat besluit zou voor rust en duidelijkheid zorgen in de finale van het seizoen op weg naar mogelijke promotie. Achter de schermen is het onderwerp de afgelopen maanden best een heet hangijzer geweest.

Het ging dan over de resultaten, het spel, het imago van Snoei en in het verlengde daarvan over het moment van beslissen tot stoppen of doorgaan. Het vertrouwen al uitspreken rond de winterstop of toch wachten tot mei. Een hoofdtrainer is immers het uithangbord naar de achterban, de belangrijkste functie binnen een club. Daar moeten diepe discussies over gevoerd worden.

Gezellig praatje

Intern schuurde en knetterde het dit seizoen wel eens. Soms waren er serieuze twijfels. Snoei roept wel eens wat weerstand op door zijn soms stugge houding, ook in de media en dus als doorgeefluik naar de fans. Maar de vraag is of dat storend is en belangrijk in de afwegingen om wel of niet verder te gaan met een trainer die heel veel wint.

De Graafschap wordt graag gezien als een gemoedelijke club waar trainers (zoals Henk de Jong) ook eens een gezellig praatje (moeten) maken met vrijwilligers, sponsors, supporters en journalisten. Snoei onttrekt zich daar niet aan, maar hij doet er ook niet extra zijn best voor.

Grijze muizen

Hij kan zeker kribbig en kortaf zijn, maar ook kleurrijk, openhartig en vooral eerlijk en duidelijk. "Deze trainer is heel direct", merkte teammanager Marc Teloh meteen op toen Snoei in de zomer van 2019 twee dagen binnen was.

Het zijn allemaal kenmerken die wel passen bij een volksclub als De Graafschap. Grijze muizen (trainers) zijn er al genoeg. "Bij onze club mag best wat leven in de brouwerij zijn", reageerde voorzitter Martin Mos al eens. En directeur Hans Martijn Ostendorp eind vorig seizoen: "Mike is uitgesproken. Is dat zo erg? Ik vind van niet."

Teleurstellende resultaten

Prestaties leveren, oftewel punten pakken om zo te promoveren, zijn in de beoordeling van een trainer bij De Graafschap echter cruciaal en zo hoort het ook. Aan die eis voldoet Snoei na een wat mindere periode in het najaar weer in ruime mate. De meeste coaches die voortijdig vielen, (bijvoorbeeld Kruys, Ulderink, Huistra, Vreman) sneuvelden op De Vijverberg vanwege teleurstellende resultaten.

Snoei pakt heel veel punten met De Graafschap Foto: Omroep Gelderland

Het doel in Doetinchem is al jaren vrij simpel. In de eredivisie moet De Graafschap erin blijven, een niveau lager wordt van de trainer promotie verwacht. Ook dit seizoen weer om financieel te kunnen overleven. "Deze club is te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken", sprak voormalig technisch directeur Han Berger ooit. Beleid maken op langere termijn is daarom lastig.

Stress

De Graafschap is geen Helmond Sport of Telstar (Snoei zal het beamen) en ook geen Heracles of SC Heerenveen, al jaren relatief rustige middenmoters in de eredivisie. De druk voor een coach is daarmee niet te onderschatten. Snoei gaat er professioneel en rustig mee om. Van te veel stress lijkt geen sprake en dat is absoluut een pluspunt.

Chemie

Cruciaal voor een trainer is verder de chemie met de selectie. Is die uitgewerkt of nemen de spelers je niet meer serieus, kan een coach inpakken. Snoei investeert veel in een goede band met zijn (belangrijke) spelers. Die relatie is over het algemeen nog steeds dik in orde en ook dat werkt in zijn voordeel. Een kritisch woord, ook niet off the record, hoor je zelden. Aanvoerder Ralf Seuntjens was vrijdag klip en klaar. "Ik vind dat de club moet verlengen met de trainer. Zijn werkwijze is open en direct. Je kunt altijd bij hem terecht."

Seuntjens: "Ik zou verlengen" Foto: Omroep Gelderland

De trainer uit Didam staat ook bekend om zijn ongekende arbeidsethos. Bijna dag en nacht is hij met De Graafschap bezig en zeker niet alleen met het vlaggenschip. In tegenstelling tot veel van zijn voorgangers heeft Snoei veel oog voor de opleiding en praat hij graag mee over de ontwikkeling van het Achterhoekse talent. "Hij besteedt daar veel aandacht aan en dat vind ik mooi en belangrijk", aldus Mos.

Professionele plannen

De 57-jarige Snoei is gemotiveerd en getergd. Hij droomt als ambitieuze trainer van een hoger podium. Bij Vitesse, toch zijn club, mocht hij daar lang geleden al eens aan proeven, maar het avontuur eindigde in een ontslag en dus een teleurstelling.

In Doetinchem aast Snoei op revanche. Samen met technisch manager Peter Hofstede wordt er gewerkt aan plannen om de club verder te professionaliseren. Snoei is daar nauw bij betrokken. De ideeën liggen klaar, weer met als uitgangspunt de eredivisie. "Ik zie echt mogelijkheden", aldus Snoei.

Opmars

Voor het tweede jaar op rij nu ligt Snoei op koers om de stap te kunnen maken. Ook nu, ruim over de helft, drijven de mooie volksclubs SC Cambuur en De Graafschap weer boven als de nummers 1 en 2. De Graafschap lijkt het daarbij opnieuw te moeten hebben van een sterke tweede seizoenshelft en is Almere City inmiddels in punten voorbij na zes zeges op rij.

De weg is nog lang, maar de opmars is zeker ook een compliment aan Snoei die na een zware periode in november, met drie nederlagen, het team weer op de rails heeft gekregen.

Gemiddeld 2,2 punten

Alles draait om winnen en dat is ook waar een coach op wordt beoordeeld en afgerekend. Op basis van het aantal punten verdient Snoei sowieso een nieuw contract. Hij overlegt een gemiddelde van bijna 2,2 punten na 53 wedstrijden. Verdeeld over ruim anderhalf seizoen behaalde De Graafschap daarin 115 punten. Met dat aantal (gemiddelde) behoort Snoei tot de toptrainers in Doetinchem.

Snoei: "Ik zie hier mogelijkheden" Foto: Wil Kuijpers

Wat minder in zijn voordeel spreekt, is het amusementsgehalte. De Graafschap wint weinig wedstrijden relatief eenvoudig. Sprankelend en swingend is het meestal niet. Het woord 'zwaarbevochten en moeizaam' valt regelmatig in de analyse.

Vechtmachine

Degelijk en strijdbaar is De Graafschap dan weer wel. Veel wedstrijden, ook dit seizoen weer, wint De Graafschap op karakter. Na de winterstop is het spel overtuigender en ontpopt de ploeg zich opnieuw als een vechtmachine. Verdiende overwinningen op Roda JC (1-3) en FC Volendam (1-4) zijn goede voorbeelden. De spelers, velen kwamen op voorspraak van Snoei naar Doetinchem, hebben de trainer op het veld ook nog nooit in de steek gelaten.

Positief signaal

Concluderend moet daarom worden vastgesteld dat Snoei veel meer positieve punten scoort dan negatieve. Volgende week komt de raad van commissarissen bijeen. Als zij een positief signaal afgeven, en die kans is levensgroot, staat niets een langer verblijf van Mike Snoei op De Vijverberg meer in de weg.

De handtekening voor een nieuw contract tot de zomer van 2022 is heel dichtbij. Ook voor de rust, motivatie en continuïteit binnen de club zou dat, in de superspannende race om promotie, op dit moment een goed besluit zijn.