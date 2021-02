'Kookdominee' deelt Bijbelse gerechten via livestream

"Hartelijk welkom allemaal vanuit de Kruiskerk." Dominee Wilmink kijkt recht in de camera als de livestream start. "Vandaag maken we boerenkool anders."

Boerenkool is niet het eerste waar mensen aan denken bij 'Bijbelse' ingrediënten. "Dat klopt, in het oosten eten ze vaker palmkool, maar boerenkool is hier gemakkelijker te verkrijgen", geeft Willmink toe. "Maar hier in Nederland zouden we er een stamppot van maken, vandaag maken we couscous met boerenkool."

Koken in de kerk

Wilmink is een echte kookliefhebber. Hij schreef al meerdere kookboeken, en heeft in de Kruiskerk in Wezep speciaal een grote keuken laten maken. "Die keuken willen we gaan gebruiken voor gezellige vrijdagavonden. Dan gaan we met groepen kook- en beleefsessies houden. Vanwege corona kan dat helaas niet op dit moment."

En dus ontstond het idee voor een livestream. "De Bijbel is een avontuur, en ik wil mensen laten proeven hoe goed de Bijbel smaakt. Er is zóveel te vertellen over lekker eten en de Bijbel, dat we op deze manier willen beginnen. Terwijl ik kook, vertel ik wat over de cultuur uit de tijd van de Bijbel, of over bepaalde ingrediënten die we gebruiken." 'Maal met een verhaal', heet het concept dan ook.

De ingrediënten heeft hij van tevoren op de Facebook-pagina van zijn kerk laten plaatsen. "We gebruiken alleen maar dingen die hier in de supermarkt te koop zijn. En ook geen duizend dingen ofzo, het moet wel simpel blijven", legt hij uit terwijl hij de kip aan het wokken is en amandelen in kleine stukjes snijdt.

Oosterse gastvrijheid terugbrengen

Voor Wilmink is de link tussen de Bijbel en eten snel gelegd. "Kijk maar wat er staat geschreven over de eerste gemeente. Daar staat niet: 'zij kwamen bij elkaar in de kerk', maar 'zij kwamen allen bijeen rond de maaltijd'. En dat was, en is nog steeds wel, heel normaal in de Oosterse cultuur", legt hij uit terwijl hij de couscous in kokend water laat wellen. "Als je daar te gast bent, krijg je niet een kaakje bij de koffie, maar wordt er voor je gekookt. Die gastvrijheid, dat wil ik ook terugbrengen in de kerk."

Het is zijn wens om van de kerk niet alleen een plek voor de zondagse diensten te maken, maar een plaats waar mensen ook op andere manieren het geloof leren kennen. "Ik beleef er net zoveel plezier aan om mensen een goede maaltijd voor te schotelen als wanneer ik een mooie preek geef. En mensen stappen normaal gesproken makkelijker een restaurant binnen, dan een kerk. Op deze manier hoop ik die drempel toch te verlagen."

De couscous met boerenkool is klaar, de kerk is gevuld met een heerlijke geur. Via de reacties bij de livestream komen de berichten binnen dat het gerecht thuis ook goed gelukt is. "Erg lekker", zegt Wilmink terwijl hij het gerecht proeft. "Ik krijg de inspiratie voor nieuwe gerechten 's nachts, tijdens het slapen. Volgende maand ga ik weer iets heel anders maken, maar ik heb nog geen idee wat. Dat horen we dan wel weer", sluit hij de livestream af. "Voorlopig doen we dit één keer per maand, maar hopelijk kunnen we snel wekelijks bij elkaar komen, om lekker samen te koken en te eten."

De kooksessie van Han Wilmink is ook terug te kijken.