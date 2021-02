Karin runt een rijschool: 'Kabinet lijkt doof voor ons'

Ze oogt krachtig, met ferme stappen beent ze over de parkeerplaats. Karin Straatsma maakt een praatje met branchegenoten, overlegt wat over het plan van aanpak en loopt met een pak papier over de parkeerplaats. Het lijkt duidelijk: ze is goed voorbereid om uit te leggen wat het belangrijkste punt is van de geplande protestactie van vandaag.

Wachttijd

Rijscholen verkopen geen fysiek product. Dat is het grote verschil tussen de rijscholen en een aantal andere sectoren, zegt Straatsma. "Wij hebben bepaalde lastig te schrappen vaste lasten. Denk aan wegenbelastingen en verzekeringen. Maar voor sommigen zijn het ook panden. De ondersteuningsregelingen moeten nog op gang komen terwijl wij sinds december 2020 al gesloten zijn. Gesloten betekent geen inkomen. Daarnaast moet door de Europese Commissie goedkeuring worden gegeven aan subsidieregelingen. Dat veroorzaakt nogal wat wachttijd. Tijd die wij niet hebben."

Tot op heden is er nog geen subsidie uitgekeerd aan de rijscholen, vertelt Straatsma.

'Auto's opgehaald door leasemaatschappij'

Door langdurige vaste lasten en geen inkomsten zijn er al rijscholen waar auto's zijn opgehaald door de leasebedrijven. Als ze straks weer aan de slag kunnen, hebben ze geen auto.

Dat betekent dus dat er geen zicht is op een doorstart in dat geval. "In onze regio is dat nog niet het geval, maar daarom is het ook nodig dat de uitkeringen snel overgemaakt wordt. Als de overheid niet snel is met het overmaken, dan vallen er rijscholen om."

Gesprek met politici

"Het lijkt wel alsof Kamerleden ook geen idee hebben wat er hier gebeurt", vervolgt ze. "Ik heb het hen proberen uit te leggen, ik denk dat ze het nu toch zouden moeten snappen."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Samen met collega-rijschoolhouders is Straatsma vrijdag bij het CBR in Doetinchem. "We gaan door de stad in een lange stoet. We willen ons laten zien en een protestgeluid laten horen, maar het lijkt alsof daar maar weinig aan gedaan wordt."

Of de actie zullen helpen? "Nee, ik heb niet het idee dat er iets helpt. Misschien moeten we harder schreeuwen? Ik weet niet waarom, maar het kabinet lijkt soms doof voor ons."

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.