Politiek geschokt dat privégegevens op straat liggen: 'Wel erg dom'

"Zoiets moet niet nog een keer gebeuren." De Vries stelde inmiddels al vragen over de kwestie aan verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen. GroenLinks, D66 en SP lieten donderdagavond aan Omroep Gelderland weten hetzelfde van plan te zijn.

De privéadressen van ongeveer duizend medewerkers van De Connectie werden aan schoonmaakbedrijf Asito gegeven, waar de bedrijfsvoeringsorganisatie een samenwerking mee aanging. Dat stuurde vervolgens een welkomstpakket naar hun thuisadressen. “Een inschattingsfout”, stelde De Connectie nadat een anonieme bron Omroep Gelderland hierover tipte.

Van Dellen zegt het incident 'uitermate vervelend' te vinden. Toch heeft hij niet het idee dat het gevoel van veiligheid onder ambtenaren hierdoor is beïnvloed. De wethouder geeft aan een verklaring van de directie van schoonmaakbedrijf Asito te hebben gekregen dat zij de gegevens inmiddels hebben vernietigd.

'Kijken naar extra maatregelen'

Hoe Van Dellen dit in de toekomst gaat voorkomen? "Garanderen dat het nooit meer gebeurt, kan niet. Maar we gaan wel samen met De Connectie kijken of er extra maatregelen nodig zijn."

En over dat samenwerkingsverband waarin de gemeenten Arnhem, Rheden en Renkum hun bedrijfsvoering hebben ondergebracht, maakt Mark Coenders (GroenLinks) zich zorgen. "Dit is een flink datalek, wat niet mag gebeuren. Onder andere dit incident wijst erop dat het creëren van De Connectie niet lijkt te helpen voor een betere organisatie. We maken ons daar zorgen over."

Een knullige actie, vinden D66 en CDA. "Wel erg dom", meent Daniel Becker (ChristenUnie).

'Volgende keer dreigbrief'

"Nu is het gelukkig een 'welkomstpakket'", constateert Coen Verheij (PVV). "Maar wat als die gegevens in criminele handen vallen? Dan wordt het de volgende keer misschien een dreigbrief of nog erger. De wethouders mogen zich wel achter hun oren krabben."

"De raad moest veel extra geld bij De Connectie doen, maar dat was nodig om de problemen op te lossen, zo werd ons door de wethouder verzekerd", ziet Gerrie Elfrink (SP). "Deze problemen lijken dus in elk geval niet allemaal opgelost, terwijl daar wel voor is betaald."

Nico Wiggers (Arnhemse Ouderenpartij) concludeert dat ambtenaren 'weer in de fout gaan'. "Weinig professioneel. Onderzoek wie niet professioneel was en ontsla deze. Wel cashen als professional maar niet leveren, betekent einde samenwerking."

