De Graafschap wil populaire Ralf Seuntjens houden als 'boegbeeld'

Seuntjens toog in de zomer van 2019 naar Doetinchem met maar één missie. Hij wilde nog eens promoveren en De Graafschap was daar in zijn ogen de juiste club voor. De karaktervoetballer uit Breda groeide al snel uit tot leider van de spelersgroep en hielp de Superboeren met zijn goals ook direct richting eredivisie.

Frustraties

Omdat De Graafschap uiteindelijk na tussenkomst van de rechter niet mocht promoveren, toen de competitie door het coronavirus werd stilgelegd, moest Seuntjens zijn grote doel ook uitstellen. De teleurstelling en frustraties waren enorm bij de Brabander die bij de fans van de Superboeren al anderhalf jaar lang een grote populariteit geniet.

Tot begin maart noteerde hij in zijn eerste seizoen 16 goals en 12 assists. Nu staat de teller op 13 treffers. "Het wordt weer tijd voor een goaltje", vertelt de gretige centrumspits aan de vooravond van het uitduel met NEC. "Ik heb wat lopen klungelen met mijn enkel de laatste tijd, maar hij wordt nu gelukkig niet meer dik. Ik voel me fit en heb geen pijn."

Seuntjens is bijna altijd het middelpunt bij De Graafschap, hier complimenteert hij Van Heertum na een goa in Volendam Foto: BSR Agency/Orange Pictures

De spanning bovenin de eerstedivisie is om te snijden. De Graafschap is al weken bezig aan een fraaie inhaalrace op Almere City en SC Cambuur en passeerde de club uit Flevoland dinsdag na de tweede nederlaag op rij. Beide concurrenten hebben nog wel een wedstrijd tegoed. De twee bovenste ploegen promoveren.

NAC en The Eagles

De Graafschap staat nu tweede en won zes duels op rij. "Het is gevaarlijk om te zeggen dat we weer helemaal terug zijn", vindt Seuntjens. "Ook al is het inderdaad wel het geval. Maar schrijf Almere zeker nog niet af en ook NAC niet. Go Ahead Eagles kan er zelfs ook nog bij komen", waarschuwt de 31-jarige aanvoerder.

Intentie

Seuntjens, die met zijn gezin woont in Lengel, plakt er waarschijnlijk nog een derde jaartje aan vast in de Achterhoek. Eigenlijk staat niets een nieuwe verbintenis van één jaar nog in de weg. "De intentie is aan beide kanten om door te gaan", verklapt hij. "Dat geldt voor alle scenario's, dus ook eerste divisie al zijn we daar niet mee bezig. We zijn goed in gesprek, maar er staat nog niets op papier."

Seuntjens: "Intentie is met elkaar doorgaan" Foto: BSR Agency/Orange Pictures

"Mijn rol als boegbeeld, zo zien ze het ook bij De Graafschap, is fantastisch. Tegen die achtergrond ben ik ook door Peter Hofstede (technisch manager, red.) en de trainer gehaald. Ik heb het heel goed naar mijn zin hier en voel me ook nog steeds heel fit."

Lente

Zondag wacht eerst weer een hele belangrijke wedstrijd (12.15 uur) tegen NEC in Nijmegen. Een duel waarbij het kwik zal opleggen tot misschien wel 20 graden. Vorige week speelde De Graafschap nog in de ijzige kou tegen MVV. "Bizar", lacht Seuntjens. "Mij maken de omstandigheden niet veel uit, maar dit is wel een stuk beter om te voetballen."

NEC krijgt ook complimenten. "Een heel goed team met veel talenten die zich goed laten zien dit seizoen", is de mening van Seuntjens over de tegenstander in De Goffert. "Ik ga er vanuit dat wij het spel naar ons toe trekken, veel aan de bal zijn en NEC vol onder druk kunnen zetten. Dat is ook wat we willen."