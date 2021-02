Eerste lentedag op komst: wat kan er eigenlijk nog allemaal?

Het hoogwater is bijna overal alweer gezakt, dus is het een prima idee om de natuur in te gaan. Dit kan een bos of een wandelroute zijn, maar je hebt ook hele natuurgebieden tot je beschikking. Nationaal Park de Hoge Veluwe is bijvoorbeeld gewoon open, evenals Veluwezoom. Zolang je met maximaal twee mensen boven de 12 jaar gaat, kun je hier heerlijk vertoeven. Wees voor 21:00 uur weer thuis, want de avondklok geldt nog steeds.

'Geniet van het lekkere weer'

Vorige week met de sneeuw- en schaatspret hebben de meeste mensen laten zien dat we verantwoord met veel personen buiten kunnen zijn. "Daar vertrouw ik voor dit weekend met het verwachte lenteweer ook weer op. Geniet van het lekkere weer en blijf alert", zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters.

De burgemeesters verwachten drukte in natuur- en recreatiegebieden nu er mooi weer wordt voorspeld. "Dat kan, maar wel verantwoord. Wordt het te druk, ga dan ergens anders naar toe of ga naar huis. Ontspan zoveel mogelijk in de eigen omgeving", aldus Bruls. Hij waarschuwt dat gemeenten maatregelen zullen nemen om drukte te voorkomen en dat handhavers bekeuren als het nodig is.

#Lenteweer | Onze gemeente heeft prachtige natuurgebieden en het wordt prachtig weer dit weekend. Ga je genieten van de zon, kom op de fiets of te voet. Vermijd drukke gebieden. Posted by Gemeente Ede on Friday, February 19, 2021

De Posbank moest onlangs maatregelen treffen om het hoge aantal bezoekers terug te dringen. Als dit dit weekend weer het geval is, is het misschien een slim idee om een ander stuk natuur op te zoeken.

Wees een dierenvriend

Deze natuurgebieden bieden ook een mooie gelegenheid om de Nederlandse fauna te bekijken. Als je goed zoekt zijn er herten, zwijnen en allerlei soorten vogels te bewonderen. Wees hierbij voorzichtig: het hoge aantal natuurbezoekers heeft de afgelopen tijd voor veel onrust gezorgd bij deze dieren.

Helaas zijn Gelderse dierentuinen als Burgers’ Zoo en Apenheul op dit moment gesloten, maar dit betekent niet dat dat je geen dieren van dichtbij kunt bekijken. Bij de schaapskooi in Rheden zijn er bijvoorbeeld net lammetjes geboren, die je kunt komen bekijken en zelfs sponsoren. Als je het toch nog niet aandurft om langs te gaan, kun je de lammetjes ook online bekijken.

Toch het dorp in

Op dit moment zijn de centra van steden en dorpen bijna spookachtig leeg. Terrassen, een groot deel van de winkels en andere plekken waar je in het weekend naartoe kan voor je plezier, zijn allemaal gesloten. Zelfs sporten is lastig: binnensportlocaties zoals sportscholen en zwembaden moeten ook hun deuren gesloten houden.

Maar door het lekkere weer kun je dit weekend alsnog het dorp in. Voor de eerste keer dit jaar zijn ijsmakers volop bezig om hun voorraden aan te vullen, zodat ze je een ijsje aan kunnen bieden. Voor het geval je het ijs alweer miste.

Blijf je toch liever thuis, dan mag er nog steeds maar één iemand van 13 jaar of ouder per dag over de vloer komen. In dat geval kun je lekker buiten zitten en van het weer genieten, een spelletje spelen of samen een maaltijd delen.