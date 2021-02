Bronzen beeld meegenomen uit urnentuin: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt'

Afbeelding ter illustratie. Foto: Katja Just via Pixabay

Gert Brinkhorst is boos, verdrietig en teleurgesteld. De eigenaar van crematorium Hart van Berkelland in Haarlo ontdekte deze week dat er een bronzen beeld was verdwenen uit de urnentuin. Onbekenden hebben het beeld meegenomen, vermoedt hij.

Woensdag ontdekte Gert dat het beeld er niet meer stond. Medewerkers hadden het de vrijdag ervoor nog gezien, aan het einde van de middag. Een andere conclusie dan diefstal lijkt er niet te zien. En dat doet Gert pijn.

"Ik vind het diep triest en onfatsoenlijk dat je aan zoiets dierbaars komt. Iets meenemen bij de juwelier mag niet, een fiets stelen ook niet. Maar dit is zó gevoelig", merkt hij op.

Hopelijk een incident

De enige troost is dat er geen as in het 25 centimeter hoge beeld zit, zegt de eigenaar van het crematorium. Het is dan ook geen beeld ter nagedachtenis aan iemand, maar een sierbeeld uit de tuin. Gert hoopt van harte dat het een incident is en geen begin van meer diefstallen.

"Een aantal jaren terug werden op diverse begraafplaatsen in de Achterhoek bronzen lantaarns gestolen en bronzen letters van graven getrokken", weet hij nog. "Laten we hopen dat een gek het beeld heeft meegenomen. Maar stel dat er morgen weer iets weg is, ja, dan moeten we misschien nabestaanden gaan bellen en waarschuwen dat er gestolen wordt."

Tips zijn welkom

Wijkagent Geertjan Sloots zegt dat alle tips over de diefstal welkom zijn bij de politie. "Als mensen het beeldje ter overname krijgen aangeboden, horen we dat graag. Gelukkig ging het hier niet om een graf of urn waarbij nabestaanden zijn gedupeerd, maar dat maakt voor de diefstal niet uit", aldus Sloots.

Crematorium-eigenaar Gert Brinkhorst hoopt intussen dat het beeld wordt teruggebracht. "Ik zit nu al 38 jaar in het uitvaartvak, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wel eens een verdwenen knuffel, dat kan een kind per ongeluk hebben gedaan, maar dit? Nee."