Sportende jeugd vindt de weg naar de 'sportcarrousel' in Aalten

Geen zwemles? Geen voetbaltraining? De sportende jeugd in Aalten krijgt elke vrijdagmiddag een alternatief aangeboden met de Sportcarrousel op Sportpark Zuid in Aalten. Ze blijven niet alleen in beweging, maar maken ook kennis met diverse sporten.

Of het aan de vakantie ligt of het mooie weer, maar de Aaltense jeugd weet Sportpark Zuid deze vrijdagmiddag ook weer te vinden. "We zijn vorig jaar voor de zomervakantie, na de eerste lockdown, begonnen met een groepje van twintig kinderen. De vorige keer waren er 170 en vandaag 130. Het is echt een succes geworden", zegt Boudewijn Inja van Brichbouw, die samen met collega Richard te Selle verantwoordelijk is voor de sportieve opzet van de middag.

Het doel is dat de jeugd in beweging blijft en kennis maakt met de diverse sporten. Behalve de voetbalvelden kan de skeelerbaan worden gebruikt, maar de kinderen kunnen ook kiezen voor jeu de boules of boogschieten.

Nieuwe jeugdleden

De leeftijd van de kinderen varieert van 4 tot en met 16 jaar. "Bovendien is het inclusief sporten, ook kinderen met een beperking doen mee", zegt Inja. "Ze kunnen hier ook alles doen, na de aanleg van de 400 meter baan ook skeeleren. En ze vinden het prachtig over de ATB-baan te fietsen. De Sportcarrousel heeft fietsclub De Peddelaars al nieuwe jeugdleden opgeleverd."

Naast de Sportcarrousel op vrijdagmiddag is er woensdagmiddag Sporten in de wijk. Inja: "Dat doen we aan de andere kant van Aalten en dat groeit ook al. Daar hadden we woensdag 50 kinderen en die worden ook uitgenodigd voor de Sportcarrousel."