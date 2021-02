Linda gaat sleeën met husky's: 'Dit is het vetste wat ik ooit heb gedaan'

Deze week ben ik gaan sleeën met Husky's... Ik heb nog nooit zoiets vets gedaan! En ik heb zonder klimervaring de hoogste ijstoren van Nederland beklommen. Wat was dat spannend. Zien?

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Mijn droom was altijd nog een keer om te sleeën met Husky’s in Lapland. En daar hoefde ik nu geen vier uur voor te vliegen. In nog geen 35 minuten stond ik in winter wonderland. Een ritje van Arnhem naar de Veluwe bij Epe. Husky's lagen op een witte deken van sneeuw te genieten in de zon met besneeuwde boomtoppen en een kampvuur in de achtergrond. Alsof ik me in het buitenland waande. De dagelijkse beslommeringen en corona waren meteen uit mijn gedachten verdwenen.

Dat is waar de eigenaren het voor doen. Ze willen dat de gasten genieten van de natuur en de honden.

Danny. Foto: Omroep Gelderland

Iris. Foto: Omroep Gelderland

Danny Bekker en Iris Beterams verhuisden van de randstad naar de Veluwe om met Husky's een nieuw leven te beginnen. Ze hebben er inmiddels acht en bieden een outdoor beleving aan. Je kan er hiken, overnachten en een Huskytocht maken.

Hondjes. Foto: Omroep Gelderland

Ik volg vandaag de sledehonden workshop. Deze is normaal gesproken op wielen, maar door de sneeuw, kan het deze week met de slee. "Dat is waar de honden voor gemaakt zijn. Ze zijn nog enthousiaster dan normaal", vertelt Iris.

Dat is te merken als ik word aangestuurd om de honden een harnas om te doen en in te spannen. Mijn Husky maakt meteen hoge sprongen en ik moet hem stevig vasthouden anders gaat hij er vandoor. Zodra alle honden op de juiste plek voor de slee staan, kunnen we vertrekken. Danny staat achterop de slee en ik zit er inmiddels in. De honden blaffen en springen alsof hun leven er vanaf hangt. Ik ben onder de indruk en dan moet het meest spectaculaire deel nog komen. Na een luid commando 'Chi' wat gaan betekent, vertrekken we.

Met 25 kilometer per uur razen we door het winterlandschap op de Veluwe. Het uitzicht van de rennende honden de besneeuwde bomen is onbeschrijfelijk mooi. Als ik uitstap kan ik maar een ding zeggen: dit is het vetste wat ik ooit gedaan heb.

En dan ben ik nog niet eens blijven slapen in een van de tipitenten. Ik had de spullen bij me, maar omdat het die nacht -15 zou worden, werd me dat afgeraden. Dus ben ik voor een andere uitdaging gegaan. Het beklimmen van de hoogste ijstoren van Nederland. Die staat in Arnhem bij Mountain Network.

Het beklimmen van de toren. Foto: Omroep Gelderland

Daar kunnen de leden op het moment niet binnen klimmen, maar nu konden ze weer even helemaal los. En ik ook. Ik moest het alleen doen zonder klimervaring en een hoop angst. Wil je weten hoe het afloopt? Kijk dan Linda breekt UIT! #4.