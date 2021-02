Rel over Arnhems discriminatierapport nadert kookpunt: 'Positie wethouders is onhoudbaar'

De discussie rondom de Arnhemse discriminatieaffaire belooft vanavond tot een kookpunt te komen. Dan moeten de betrokken wethouders Jan van Dellen en Martien Louwers zich verantwoorden aan de gemeenteraad over hoe het kon gebeuren dat een rapport dat discriminatie aantoont jarenlang in de la bleef.

Eigenlijk zijn de feiten die op tafel liggen al zo ernstig en groot dat het aftreden van beide bestuurders belangrijk is, vindt ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede. Ze bracht de zaak vorig jaar aan het licht. "Ik denk dat dat zeker een sterk politiek signaal zou zijn."

De Universiteit van Tilburg deed in 2018 onderzoek naar discriminatie binnen het personeelsbeleid van de gemeente Arnhem. Professor Hans Siebers toonde aan dat hier sprake van is, maar ambtenaren besloten die resultaten niet naar buiten te brengen. Dat kwamen ze toch, nadat ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede er meerdere keren om moest vragen.

De discriminatie zelf raakt haar al heel erg, licht Nede toe. Het rapport van de Universiteit van Tilburg laat namelijk onder meer zien dat niet-westerse sollicitanten minder kans maken op een baan bij de gemeente Arnhem. "Maar het is nu zoveel groter geworden. Er is heel veel mis."

'Echt heel schokkend'

Met het oplossen van die discriminatie kun je zeker niet aan de slag, zolang het toegedekt wordt, vult Mattijs Loor (D66) aan. "Daarom is dit ook zo erg." Het college kreeg volgens hem bovendien signalen dat er een rapport is, dat je misschien niet zómaar boven tafel krijgt. "Dat je als wethouder dan vervolgens niet al het mogelijke doet om direct te weten wat er precies aan de hand is: dat is wel écht heel schokkend."

En uiteindelijk is het college verantwoordelijk, stelt Nede stellig. "Hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren?", vraagt zij zich af. "Waarom hebben ze een rapport over zo'n belangrijk onderwerp niet behandeld of met de raad gedeeld?", wil zij woensdag van de wethouders weten.

'Dat is al onacceptabel'

Ook constateerde onderzoekers dat de wethouders de raad verkeerd en onvolledig hebben geïnformeerd. "Waarom hebben ze dat gedaan?", vraagt Nede verontwaardigd. "Dat is eigenlijk al onacceptabel. Maar we zullen het debat nog voeren."

Zij stelt vast dat conclusies daarna getrokken worden. "Maar je zou kunnen zeggen dat de positie van de wethouders al onhoudbaar is. Ik denk alleen wel dat het probleem veel groter is. Er moet echt iets structureel veranderen binnen deze organisatie."

Er zou in vertrouwen met elkaar omgegaan moeten worden, ziet Loor. "Hoe geef je leiding aan de ambtenaren, waardoor er ook geen aanleiding is om dingen geheim te houden of weg te willen houden van bestuurders. Zodat je zaken gewoon in alle openheid kunt doen."

'Onder hun leiding gebeurd'

Mocht het woensdagavond op een stemming aankomen of de raad het vertrouwen in de wethouders behoudt, dan zou coalitiepartij D66 daar wel eens een cruciale rol in kunnen spelen. "Wat mij betreft is iedere conclusie na het debat mogelijk", houdt Loor die kaarten nog even tegen de borst. Maar dat er zaken vreselijk mis zijn gegaan, is volgens hem al wel helder. "Als bestuurder ben je daar verantwoordelijk voor. En het is zeker onder hun leiding gebeurd."

De wethouders willen op dit moment niet reageren.

