Plannen voor Redichemse Waard al jaren in ijskast

De plas is tientallen meters diep, vertelt voorzitter Kars Veling van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg. De ecoloog is niet per se tegen het verondiepen van de plas. "Een ondiepe plas heeft meer natuurwaarden voor heel veel soorten. Maar ook een diepe plas kan heel waardevol zijn. Misschien met veel minder soorten, maar wel met heel bijzondere soorten." Veling wacht de resultaten van het onderzoek dan ook met belangstelling af.

Samen met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink bezoekt hij de Redichemse Waard. Terwijl in de verte een binnenvaartschip de Lek afzakt, vinden ze sporen van bevers. Met hun lange tanden hebben de waterdieren de bast van takken geknaagd.

De plas is populair bij zwemmers en andere recreanten, maar er leven ook zeldzame planten en dieren...

Luister naar de radioreportage (1-3)

Het zou Veling niet verbazen als het nog jaren duurt voordat er meer duidelijk is over de toekomst van de Redichemse Waard. Al die tijd zal de ontwikkeling van het gebied ook stilliggen en dat is jammer, zegt de voorzitter van de Natuur- en Vogelwacht Culemborg...

Luister naar de radioreportage (2-3)

Wilgen zijn belangrijke gastheer

Langs het pad staat een lange rij stokoude wilgen. In de kieren en gaten die in de loop der jaren in de bomen zijn ontstaan, groeien verschillende soorten planten. Ook vogels en insecten profiteren van de aanwezigheid van de bomen. Zo had Veling er een bijzondere ontmoeting met een steenuil....

Luister naar de radioreportage (3-3)

Eerste vlinders alweer actief

De kans is groot dat zondag de eerste citroenvlinders zich alweer laten zien, vertelt Veling. De ecoloog is ook werkzaam bij de Vlinderstichting. Citroenvlinders kunnen goed tegen de vorst. Doordat ze overwinteren als vlinder, en dus niet als pop of rups, laten de gele vlinders zich alweer vroeg in het voorjaar zien. Andere soorten die als vlinder overwinteren zijn de dagpauwoog, gehakkelde aurelia en kleine vos.

Een citroenvlinder. Foto: Laurens Tijink

BuitenGewoon Radio is iedere zondag tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.