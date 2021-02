KIJK MEE | Het hoger beroep over de avondklok

Was de invoering van de avondklok juridisch wel juist? Dat is de vraag waar vandaag in een hoger beroepszaak in het gerechtshof in Den Haag naar gekeken wordt.

Dinsdagochtend oordeelde de voorzieningenrechter dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. Er zou geen goede juridische basis zijn voor deze coronamaatregel. De Nederlandse staat ging in hoger beroep, maar in de tussentijd bleef de avondklok wel van kracht: het hof oordeelde dinsdagavond in een spoedappèl dat de avondklok blijft tot de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep. En die is vandaag.

Je kon hier live kijken naar het de hoger beroepszaak in het gerechtshof in Den Haag. De livestream is afgelopen. Inmiddels is duidelijk dat het gerechtshof pas volgende week vrijdag uitspraak doet in de avondklokzaak.

Tijdens het hoger beroep wordt in de Eerste Kamer in Den Haag gekeken naar de avondklokspoedwet. Eind van de middag wordt duidelijk of die Eerste Kamer daarmee instemt. Verwacht wordt dat de spoedwet wordt aangenomen.

