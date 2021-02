Vitesse stort helemaal in na rust en verliest van PSV

Zie ook: Vitesse baalt van nederlaag, maar trainer Thomas Letsch is realistisch

Vitesse liet vanaf de eerste minuut gelijk merken wat de bedoelingen waren in Eindhoven. De Arnhemmers speelden met lef en kwamen na vier minuten op voorsprong via Armando Broja. Broja was het eindpunt van een fraaie aanval.

Even daarna had het al 0-2 kunnen staan als Jacob Rasmussen raak had gekopt, dat lukte niet onder toeziend oog van Achterhoeker Guus Hiddink op de tribune. PSV werd daarna wat sterker en had bijna de 1-1 op het scorebord gebracht na geblunder van Pasveer. Dat gebeurde, gelukkig voor Vitesse, niet.

Na een half uur had Broja dé kans op 0-2. Deze keer was de aanvaller niet trefzeker, maar raakte hij de paal. Broja omspeelde PSV-goalie Mvogo, maar kreeg het voor elkaar voor een leeg doel te missen. Ook in de slotfase van de eerste helft was Vitesse dicht bij een tweede treffer. Een vrije trap van Oussama Tannane werd goed gekeerd door Mvogo, waarna de rebound ook op de paal kwam.

Na de pauze

Er was na de rust lange tijd niets aan de hand voor Vitesse. Pas na een kwartier begon PSV wat aan te dringen. Vrij snel daarna was het ook meteen raak. Malen zette PSV op gelijke hoogte. Pasveer had even daarvoor een zo goed als zekere treffer van Max voorkomen.

Vitesse kwam daarna niet meer in het spel voor. De bezoekers zagen doelman Pasveer de ene na de andere goede redding verrichten. Götze wist de goalie vlak voor tijd alsnog te verschalken.

De Duitser kreeg het daarna op zijn heupen en tikte vlak voor het laatste fluitsignaal ook de derde Eindhovense treffer binnen. Vitesse baalde als een stekker, omdat er voor rust veel meer in zat. De Arnhemmers konden het na de pauze niet meer bolwerken en zagen toen dat het kwaliteitsverschil simpelweg te groot was.