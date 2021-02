NEC'er Dirk Proper baalt nog steeds van schorsing

"Ja, ik vond het wel lastig. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat ik geschorst was. Je wil eigenlijk altijd deel uitmaken van het team. Het is raar om dan op de tribune te zitten en je team te zien spelen. Anders dan normaal, moeilijk, maar ik ben blij dat ik er nu vanaf ben."

Niet eens met rode kaart

De rode kaart die hij kreeg tegen MVV leek wat zwaar gestraft. "Ja, dat is ook mijn gevoel. Maar ik hou er niet zo van om er heel lang op door te gaan. De scheidsrechter maakt die keuze. Ik was het er niet helemaal mee eens. Maar het is gebeurd, ik heb er een wedstrijd voor gezeten. Het was de eerste keer dat ik een rode kaart heb gepakt. Dat is normaal gesproken niks voor mij."

Dirk Proper na de training van NEC Foto: Omroep Gelderland

Proper was daarvoor bezig met een goede serie als basisspeler. "Maar het is de vraag of ik nu weer ga spelen. Ik heb voor die rode kaart veel gespeeld, maar nu is het aan de trainer. Het ging steeds beter en dat wil je dan doorzetten, maar door die rode kaart mis je dan een wedstrijd. En dan ook nog tegen VVV."

Kansen op winst

De Graafschap is zondag de tegenstander. "Dat is een hele stabiele ploeg. Ze spelen volwassen voetbal, maar er liggen zeker kansen voor ons om die wedstrijd te winnen. Uit waren we zeker de eerste helft een stuk beter en hadden we kansen om te scoren. Uiteindelijk verloren we, maar nu een mooie kans om ons te revancheren."