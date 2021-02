Edgar Barreto weer in achterhoede bij NEC

De Nijmegenaren verloren me 2-1 na verlenging en dus komt er geen Gelderse derby tegen Vitesse in de halve finale.

Bekijk beelden van de training van NEC. De tekst gaat daaronder verder.

In de eerste divisie doet NEC ook niet meer mee om de hoofdprijzen. Als er zondag van De Graafschap wordt gewonnen, is het gat met de directe promotieplaatsen nog altijd negen punten. Al heeft NEC nog een wedstrijd tegoed. Bij een gelijkspel of nederlaag moeten de Nijmegenaren vooral naar onderen kijken om een plaats in de play-offs veilig te stellen.

Proper keert terug

Rens van Eijden zit de laatste wedstrijd van zijn schorsing uit. Dirk Proper keert terug van een schorsing. Het is nog onduidelijk hoe het elftal van NEC eruit gaat zien. Vrijdag werd er niet tactisch getraind, omdat de zware bekerwedstrijd tegen VVV nog in de benen zat.

Norbert Alblas zal in elk geval terugkeren in het doel. Terell Ondaan ontbreekt nog altijd vanwege een spierblessure. En als Edgar Barreto fit genoeg is, start hij weer in de achterhoede. Op die positie blonk de routinier woensdag nog uit. "Hij heeft nog wat extra rust gekregen", verklaart trainer Rogier Meijer. "Maar hij is er zeker bij zondag. Hij was in zijn nieuwe rol hartstikke goed. Je zag de ervaring en de rust die hij brengt en geeft aan het team. Het zou raar zijn om daar heel veel in te gaan veranderen."

Op De Vijverberg werd het dit seizoen 2-0 voor De Graafschap Foto: Omroep Gelderland

De laatste confrontatie tussen NEC en De Graafschap in Nijmegen eindigde in 1-1. Op De Vijverberg waren de Superboeren eerder dit seizoen met 2-0 te sterk.

Vermoedelijke opstelling:

Alblas; van Rooij, Barreto, Odenthal, El Karouani; Vet, Bruijn, Proper; Okita, Janga, Tavsan.