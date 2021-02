Daan Huisman geniet van zijn doorbraak bij Vitesse

De 18-jarige middenvelder uit Huissen kreeg al meer speeltijd dan hij van tevoren had verwacht. "Ik stond voor de winterstop al drie wedstrijden in de basis, waaronder PSV thuis. Heel mooi om zo'n grote wedstrijd te spelen. Ik mag nu al terugkijken op een superseizoen. En voor het team ook, want we staan vierde en zitten in de halve finale van de beker. Wat dat betreft vind ik dat we het echt goed, alleen de laatste wedstrijden zijn we niet in vorm."

Huissenaar Daan Huisman Foto: Omroep Gelderland



Huisman beseft dat Vitesse na een mindere periode in de competitie wel toe is aan succes. "De laatste paar wedstrijden hebben we niet meer gewonnen, dus het wordt tijd. Je merkt op de training wel dat we ons echt goed voorbereiden. Thuis hebben we van ze gewonnen met 2-1. Toen zetten we veel druk op ze. Het was de eerste overwinning van Vitesse op PSV in het Gelredome. Nu zijn Bero en Tannane fit, dus ik wacht mijn kansen af."